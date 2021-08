Pando rindió homenaje a Los Estómagos en una jornada de rock emotiva y cargada de mensajes

Cultura

La Comisión de Patrimonio Cultural de la ciudad, rindió homenaje este viernes a Los Estómagos, la legendaria banda fundada en la ciudad canaria, que marcó un antes y un después en la historia de la música uruguaya.

Hace 38 años, el 6 de agosto de 1983, la banda integrada por Gustavo Parodi, pandense, Fabián "Hueso" Hernández, Gustavo "Cabeza" Mariott, sustituido luego por Marcelo Lasso, y Gabriel Peluffo, debutó en el Centro Protección de Choferes de Pando. En la vereda de ese lugar, en la tarde este viernes quienes los homenajearon inauguraron una placa que dice "Aquí, en el Centro Protección de Choferes comenzó la historia. Primer concierto de Los Estómagos. 6-8-1983".

El periodista Aldo Silva, conductor de Telemundo, quien en algún momento se desempeñó como manager de Buitres, la banda que formaron Parodi y Peluffo tras la desintegración de Los Estómagos, compartió una fotografía que se tomó en el lugar.

Pando: “Aquí, en el Centro Protección de Choferes comenzó la historia. Primer concierto de Los Estómagos. 6-8-1983” pic.twitter.com/zphwVW6bOP — Aldo Silva Alfonso (@aldo_silva12) August 6, 2021

Luego, en la sala de ensayo en la que Los Estómagos ensayaron desde mayo de 1983 hasta agosto de 1989, ubicada en la Avenida Artigas 1041, se descubrió otra placa, y más tarde se inauguró una exposición de 12 fotos de gran tamaño en la expo-galería de Plaza Constitución de Pando, instancia de la que participó el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

Las placas entregadas a los integrantes de la banda dicen "Pando, cuna del rock, 6 de agosto de 2021. La cuidad de Pando agradece a" el músico en cuestión "por el legado cultural y musical, un ejemplo que enorgullece a todo el Uruguay".

Sangre nueva

Luego de que Orsi pidiera que le firmen una remera y entregara la placa al cantante, Peluffo agradeció a los padres de los integrantes de la banda. "Muchas gracias a toda la gente de acá. Esto realmente es un homenaje maravilloso. Yo siempre pensé que valía la pena lo que hicimos, pero hoy me voy convencido de que había muchas más razones por las cuales valió la pena", agregó el cantante.

Entonces retornó al micrófono el intendente. "Cuando ellos contaban la edad que tenían cuando arrancaron, yo más o menos tenía esos mismos años, pedir una mano a todos y todas para que podamos hacer algo por toda esa gurisada que en estos dos años no han podido salir. Hay que tener 14 o 15 años y tener que estar encerrados. Por supuesto que para todos es un problema. Pero imaginémonos, en aquella época tener 14 o 15 años y tener que quedarnos adentro. Capaz que a través de la música y la cultura logramos que se canalice toda esa energía y esas ganas contenidas", comentó Orsi.

Por su parte, Parodi dijo que "el valor de esto es básicamente, lo que a nosotros nos hace sentir muy orgullosos, haber llegado a formar bandas a partir de una banda".

"Creo que esa es la finalidad de todo, y me emociono sí, pero está bueno. Cuando nosotros empezamos a tocar, no teníamos referencia. Está bueno que las bandas que se forman tengan referencias. Es lo que sí realmente te llena de satisfacción, así que muchas gracias. Que aparezcan más bandas, que eso es lo que me tiene un poco preocupado, que aparezca la sangre nueva, que hay muchas cosas para decir. Hace falta decir muchas cosas. Estaremos esperando. Arriba", concluyó el guitarrista, que fue ovacionado por los presentes, al igual que todos los integrantes de la banda.

