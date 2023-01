Países Bajos: publicación de un mapa desata caza de tesoro de la 2ª Guerra Mundial

Decenas de personas buscaron durante el fin de semana un supuesto tesoro enterrado por soldados alemanes en la ciudad neerlandesa de Ommeren, luego de que los Archivos Nacionales de los Países Bajos revelaran un mapa que aparentemente indica su ubicación.

Según un portavoz municipal, después de que muchas personas se pasaran el sábado y el domingo probando suerte en la búsqueda del supuesto tesoro, ninguna lo consiguió. Tal fracaso no es de extrañar, ya que tiempo atrás el Estado de Países Bajos envió a a su propio equipo de investigadores a buscar el tesoro, pero no se halló ni un indicio.

El vocero agregó que los entusiastas cazadores de tesoros invadieron propiedad privada con sus excavaciones, lo que obligó a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Según publica Diario de Noticias, la policía no arrestó ni multó a ninguno de los buscadores. Simplemente se limitó a expulsarlos y a colocar carteles de advertencia.

Algunos de los buscadores de tesoros llevaban consigo detectores de metales, algo que está prohibido en buena parte del país, razón por la que se los obligó a desecharlos. La prohibición tiene como cometido evitar la exhumación por particulares de bombas y minas de la Segunda Guerra Mundial, que todavía yacen en gran número bajo el suelo holandés.

La búsqueda del tesoro en Ommeren se desató luego de que los Archivos Nacionales de los Países Bajos revelaran la semana pasada un mapa que parece mostrar el sitio donde los soldados nazis enterraron millones de euros en joyas, relojes, oro y diamantes robados de un banco de Arnhem, en el este del país.

El documento contiene pistas sobre la supuesta ubicación del tesoro —cuatro cajas de municiones llenas de relojes, joyas, oro y piedras preciosas— e indica que los objetos estarían enterrados en un lugar de Ommeren, según el testimonio de un soldado alemán que, en 1947, aseguró haber observado a tres compañeros enterrando las cajas.

In The Netherlands, a treasure map is released by the National Archive (globally ??) pinpointing a Nazi treasure. pic.twitter.com/8jXGzNxXeW