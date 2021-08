Ornella Barbitta: la uruguaya que estudiará en EE. UU, sueña con la Nasa y busca apoyo

Noticias

La carrera de ingeniería aeroespacial no existe en nuestro país y aquel que tenga ese perfil deberá probar suerte en otros países del mundo. Esa es la realidad de Ornella Barbitta, una uruguaya de 18 años que viajará el próximo 17 de setiembre a cursar esta carrera en la universidad De Anza College.

Cursó Primaria en la escuela Nº11 y después de hacer el primer ciclo del liceo en un privado finalizó el bachillerato (5to científico y 6to de ingeniería) en el Liceo Militar con las mejores calificaciones. En ese entonces, Ornella estaba decidida a estudiar una carrera relacionada con la ciencia, pero cuando terminó se decidió finalmente por la ingeniería aeroespacial.

Tras recibir el asesoramiento de Alianza Uruguay-Estados Unidos, aplicó para varias universidades del país norteamericano y fue aceptada en cinco universidades: Instituto Tecnológico de Florida (EE. UU) Hofstra University, Milwaukee school of Engineering, University of Indianapolis y De Anza College, son algunas de ellas.

Los exámenes consistieron, en primer lugar, demostrar de que podía estudiar una carrera completa en inglés, luego un examen de conocimiento general y finalmente una inscripción aparte para cada una de las universidades. Contó a Montevideo Portal que fueron momentos estresantes porque lo que tenía que hacer en un año, lo hizo en seis meses debido a la pandemia de covid-19.

La decisión estuvo marcada por la situación económica de su casa. "Nos decantamos por la opción que era más económica, que fue la de Anza", dijo. No conforme con eso, ahora busca alguna posibilidad de financiarse su estadía allí, más allá de que trabajará para pagar una parte de la cuota.

Informó que hace unos meses escribió al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para ver si podía recibir algún tipo de apoyo, ya que era una de las pocas estudiantes que hacía esa carrera, pero no recibió respuesta alguna. Misma situación ocurrió con el ministro de Educación, Pablo da Silveira, a quien le envió una carta, pero tampoco recibió respuesta.

Como recaudación, Ornella contó que hay dos vías: una a través de una cuenta en Itaú y otra a través de una página de internet (Go Fund Me) donde se realizan donativos. "Aunque recaude el dinero que tenía planeado, voy a estar trabajando en el campus porque lo que quiero es sacarle un peso monetario a mis padres, que sería bastante importante. Yo no pretendo que me paguen todo, solo si pudiera haber un mínimo apoyo que ya sería una ayuda", indicó.

Consultada sobre si hay algún uruguayo en la misma situación que ella, Ornella dijo que no conocía a ningún uruguayo que se haya graduado en su carrera ya que es una rama muy específica de la ingeniería mecánica porque es una rama que está abocada al diseño de vehículos aeroespaciales. "No son solo cohetes, sino que también va por el diseño de aviones y hasta misiles. Es todo lo que vaya por aire", aclaró.

Su sueño desde pequeña es trabajar en la agencia del gobierno estadounidense, responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial: la Nasa. "Es mi sueño", aseguró.

Por último, comentó que se irá el próximo 17 de setiembre y que en estos momentos está esperando para tener la reunión para la visa. "Es una visa especial de estudiante. Ya tengo el pasaje, lo que me falta es que me la aprueben", agregó.

La carrera que realizará es de cuatro años y de allí saldría con el título de ingeniera aeroespacial, que tiene una importante salida laboral porque, además de las agencias aeroespaciales, puede trabajar en el mantenimiento y diseño de otros vehículos como pueden ser aviones. "Es una gama más amplia de lo que parece, no está tan direccionado solo al espacio", concluyó.

La cuenta en Itaú para poder colaborar con Ornella es:

Caja de ahorro en pesos: 4726450

Caja de ahorro en dólares: 4726442

