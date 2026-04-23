Cultura

Operaron y le extirparon un riñón a Charly García: cuál es su estado de salud

El cantante Charly García fue noticia en las últimas horas debido a una operación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde fue sometido a una nefrectomía parcial, una cirugía en la que se extirpa una parte del riñón.

Desde el entorno del músico, informó LAM, dijeron que el estado de salud es favorable y que “salió todo bien”. El artista deberá permanecer en una sala del centro de salud, donde estará bajo observación médica. García recibirá un tratamiento de diálisis para acompañar su evolución.

A fines de enero, el ícono del rock argentino sorprendió con su presencia en Punta del Este, en el Festival Medio y Medio, en el cual compartió una noche especial junto al músico León Gieco y la murga Agarrate Catalina.

Desde el momento en que aterrizó en el aeropuerto de Laguna del Sauce, el músico fue recibido con una cálida ovación de admiradores, quienes se acercaron para saludarlo. Siempre con su estilo inconfundible: vestido completamente de negro, anteojos oscuros y en silla de ruedas, Charly saludó con una sonrisa a todos sus fanáticos.

El momento más emotivo de la noche se dio durante el show de León Gieco junto a la murga uruguaya Agarrate Catalina, una de las propuestas centrales por el 30º aniversario del Festival Medio y Medio. Desde un costado del escenario, Charly García disfrutó de la música de su amigo y fue reconocido por el público con una prolongada ovación, aplausos y gritos.