No Te Va a Gustar anuncia conciertos en Colombia por sus 30 años de carrera

No Te Va a Gustar (NTVG) celebrará sus 30 años de trayectoria con dos conciertos en Colombia durante abril de 2026, como parte de la gira internacional con la que conmemora sus tres décadas de carrera musical.

Las fechas confirmadas son el 10 de abril en el Teatro de la Universidad de Medellín y el 11 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, dos escenarios clave en la agenda musical del país.

El anuncio llega acompañado de la confirmación de su nuevo disco, titulado “Florece en el caos”, que será lanzado el 8 de enero de 2026 y contará con diez canciones inéditas, marcando su primer álbum de estudio desde 2021.

Formada el 25 de junio de 1994, cuando sus integrantes tenían apenas 16 años, NTVG está integrada por Emiliano Brancciari (voz y guitarra), Guzmán Silveira (bajo y coros), Diego Bartaburu (batería), Martín Gil (trompeta), Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxofones), Pablo Coniberti (guitarra) y Francisco Nasser (teclados).

La gira conmemorativa comenzó en 2024 en Europa, con shows en Palma, Berlín, Londres, Dublín, Barcelona y Madrid, entre otras ciudades. En España, contaron con invitados como Jorge Drexler y César Pop.

Además, en febrero de 2025, ofrecieron dos conciertos sinfónicos junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín, que agotaron entradas y fueron destacados por la banda como una de sus experiencias “más emocionantes en vivo”.

Tras sus presentaciones en Colombia, NTVG continuará su gira en Chile el 13 de diciembre, en Paraguay el 17 y 19 de marzo, y en Argentina el 25 de abril de 2026.