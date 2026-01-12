Cultura

No Te Va Gustar abrirá su gira con show con entrada libre en Uruguay: cuándo y en dónde

La banda de rock No Te Va Gustar (NTVG) anunció el inicio de su gira titulada “Florece en el Caos”, mismo nombre de su álbum lanzado a comienzos de año.

Particularmente, el grupo iniciará con un show en Santa Teresa el próximo lunes 16 de febrero. La actividad será sobre el atardecer y la entrada será libre y gratuita. En caso de lluvia, se pospondrá para el 17 de febrero, en el mismo lugar y con similares condiciones.

Dicho evento se enmarca en las celebraciones por el bicentenario de Uruguay, luego de la liberación de las fortalezas de Santa Teresa y San Miguel, así como del combate en el Cerro de Montevideo.

“Fue un disco difícil de hacer, pero muy honesto”, explicó Emiliano Brancciari en una nota con Montevideo Portal el pasado 8 de enero, voz y líder de NTVG. “Hubo mucho desorden físico y emocional, pero de ahí también nació una energía distinta. Como su nombre lo dice, algo floreció en medio de todo ese caos”.

El álbum transita una mezcla de sonidos potentes y letras íntimas, con la impronta característica de la banda y algunas novedades en cuanto a producción. “Probamos cosas nuevas, pero sin perder nuestra esencia. Nos gusta que el disco tenga cicatrices”, resumió Brancciari.

