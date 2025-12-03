Inspiradoras

Nació en China, es uruguayo y se convirtió en el primer compatriota en pisar ambos polos

Montevideo Portal

Leo Long es chino, pero ha residido en nuestro país largamente, al punto de conseguir la ciudadanía uruguaya.

A lo largo de los años, formó parte de las delegaciones uruguayas que acompañaron a los presidentes Tabaré Vázquez, José Mujica y Luis Lacalle Pou en su viajes al gigante asiático.

Escritor y viajero incansable, el pasado 25 de noviembre Long alcanzó el Polo Sur geográfico, en la Antártida. En el año 2023 ya había hecho lo mismo en el Polo Norte y, según afirma, esta doble presencia lo convierte en el primer uruguayo en pisar ambos extremos globales.

“El Polo Sur lo alcancé durante una expedición con Ultima Expeditions, superando condiciones extremas de clima y logística. Los últimos uruguayos en llegar al Polo Sur habían sido el Cnel. (Av.) (R) Roque Aíta y el Cnel. (Nav.) (R) Bernabé Gadea en 1982”, explica Long.

“El 25 de noviembre de 2025, hora de Sudáfrica, alcancé el Polo Sur geográfico portando la bandera uruguaya. Nuestro viaje comenzó en un campamento a 70°S, desde donde nos trasladamos a la base Novo en un vehículo 4x4. Posteriormente volamos 4 horas y 20 minutos hasta un campamento temporal en los 83°S, donde descansamos una hora mientras se reabastecía la aeronave. Luego continuamos dos horas más hasta el Polo Sur. A nuestra llegada, fuimos recibidos por el director de la Estación Amundsen–Scott, siendo el primer grupo visitante autorizado a ingresar en la estación desde la pandemia. Tras la visita, nos dirigimos tanto al Polo Sur ceremonial como al geográfico para tomar fotografías y videos”, narra el sino-uruguayo.

“En el regreso, volamos dos horas hasta el campamento en los 83°S, donde permanecimos —principalmente los pilotos— durante doce horas antes de continuar hacia la base Novo. Finalmente regresamos sanos y salvos al campamento en los 70°S en la tarde del día 26, hora de Sudáfrica”, concluye.

Montevideo Portal