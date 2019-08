Muere el uruguayo Fabio Zerpa, el mayor especialista en ovnis de Argentina

Noticias

Allegados al investigador informaron a medios locales que Zerpa falleció en un sanatorio del barrio capitalino de Recoleta, donde se encontraba ingresado desde hace unos días.

Nacido en la localidad uruguaya de Colonia el 4 de diciembre de 1928, residía desde 1951 en Argentina, donde se hizo famoso en los medios de comunicación como referente de los fenómenos asociados a objetos voladores no identificados, una pasión a la que dedicó 60 años de vida y que le llevó a viajar por todo el mundo.

Como ovnílogo, integró comisiones militares de investigación en Argentina, Brasil, México, España y Francia.

En 1968 formó en Argentina la Organización Nacional de Investigación de Fenómenos Espaciales, luego de haber organizado el primer simposio de Investigación de Vida Extraterrestre realizado en el país sudamericano.

Dirigió publicaciones especializadas en la temática ovni, condujo programas de televisión y publicó 25 libros sobre el fenómeno extraterrestre, lo que le dio tal fama que hasta llegó a ser el protagonista de una de las canciones más populares del músico Andrés Calamaro, "Fabio Zerpa tiene razón", de 1984.

También historiador, psicólogo y parapsicólogo experto en temas esotéricos, Zerpa sostenía que la ufología es "la apertura a una nueva cultura de la conciencia".

En una entrevista con Efe, en 2006, Zerpa sostuvo que la intervención definitiva de los extraterrestres en la vida terráquea se dará cuando los seres humanos avancen en su "espiritualidad", una tendencia a la que se acercan "inexorablemente".

"Algunos extraterrestres han venido a prepararnos para un futuro contacto y nos dicen que no tengamos miedo. Pero no se trata de no tenerles miedo a ellos, sino a que nos liberemos de esa cárcel del temor en la que vivimos lo seres humanos y que alcancemos el poder espiritual", afirmó entonces el investigador.

En 2017 el ufólogo presentó uno de sus últimos libros, "Señales en el cielo", donde hizo un repaso de trayectoria.

Con información de EFE