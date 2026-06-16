Muere el escritor Raimundo Carrero, famoso por imponer mito urbano de la “pierna peluda”

El periodista y escritor brasileño Raimundo Carrero falleció este lunes a los 78 años, tras haber sido diagnosticado recientemente con cáncer. Reconocido por su extensa trayectoria literaria, también fue una de las figuras vinculadas al origen y la difusión de la popular leyenda urbana de la "pierna peluda", una de las más populares del nordeste brasileño, y también conocida en el resto del país vecino.

Nacido en la ciudad de Salgueiro, en el interior del estado de Pernambuco, Carrero construyó una destacada carrera en la literatura brasileña y publicó más de dos decenas de libros. En 2015 sufrió un accidente cerebrovascular que le dejó secuelas permanentes en el lado izquierdo del cuerpo, según informó el portal noticioso UOL.

A lo largo de su trayectoria recibió importantes reconocimientos. En el año 2000 obtuvo el Premio Jabuti por la novela Las ruinas oscuras del alma. Anteriormente, en 1996, había sido distinguido con el Gran Premio de la Crítica de la Asociación Paulista de Críticos de Arte (APCA) y con el Premio Machado de Assis por la obra Somos piedras que se consumen a sí mismas.

Entre sus principales publicaciones figuran Sombra severa (2001), El delicado abismo de la locura (2005), La preparación del escritor (2009), Colegio de monjas (2020), Están matando a los niños (2020) y La lucha verbal: la preparación del escritor (2022).

La leyenda de la "pierna peluda"

Además de su obra literaria, Carrero alcanzó notoriedad por su participación en la creación de la leyenda de la "pierna peluda", un relato que forma parte del imaginario popular nordestino desde la década de 1970.

La historia cobró nuevo impulso en los últimos tiempos tras ser retratada en El agente secreto, película del director brasileño Kleber Mendonça Filho que fue nominada a Mejor Película y Mejor Película Internacional en los Premios Óscar de este año.

Los orígenes de la leyenda se remontan a la época en que Carrero trabajaba en el periódico Diário de Pernambuco. En una entrevista concedida el año pasado al citado medio, recordó el episodio que inspiró la historia.

Según relató, todo comenzó cuando encontró a un joven cubierto de sangre en las escaleras del edificio del diario. Cuando le preguntó qué le había sucedió, la respuesta lo dejó asombrado "Él dijo que había sido la pierna peluda. Yo le dije: '¿Qué es eso?'", recordó.

Carrero narró la historia en el diario y cautivó rápidamente a los lectores y terminó convirtiéndose en una de las leyendas urbanas más famosas de la región.

"A partir de la historia, la pierna adquirió una dimensión increíble. Las personas que resultaban heridas, o que por alguna razón se veían involucradas en peleas, borracheras o altercados, decían que la pierna peluda les había dado una paliza", recordó entonces Carrero.

Una historia marcada por el contexto político

El escritor también consideraba que el contexto de la dictadura militar brasileña favoreció la expansión del relato. La censura impuesta en aquellos años limitaba la difusión de contenidos políticos y sociales en los medios de comunicación.

"Como la gente no podía hablar de política ni de movimientos sociales, era más fácil trabajar con la imaginación", explicó.

En otra reflexión sobre el significado de la leyenda, Carrero sostuvo que "la pierna peluda representaba socialmente las mentes conservadoras que deseaban castigar a la generación más joven. Era la época en que los movimientos contraculturales arrasaban el país. Estaban todos esos chicos de pelo largo, rockeros y chicas con minifaldas".

Miembro de la Academia Pernambucana de Letras desde 2004, Raimundo Carrero será sepultado en la sede de la institución.