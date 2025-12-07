Montevideo se ubica entre las cinco mejores ciudades para vivir en Latinoamérica

Tiempo libre

Montevideo Portal

Montevideo fue incluida nuevamente en el top regional del Global Liveability Index 2025, la medición anual de The Economist Intelligence Unit (EIU) que evalúa estabilidad, salud, educación, cultura, medio ambiente e infraestructura para determinar las mejores ciudades para vivir.

El informe ubicó a la capital uruguaya dentro de las cinco destacadas de América Latina, junto a Buenos Aires, Santiago de Chile, San Juan y Panamá. Según el artículo publicado por La República, Montevideo sobresale por su seguridad, la consolidación de políticas sociales, el acceso universal al sistema de salud y un nivel de criminalidad menor en comparación con otras grandes urbes de la región.

La EIU señala que estas ciudades combinan estabilidad institucional, redes de transporte eficientes, infraestructura moderna y acceso a servicios esenciales, factores que elevan su calidad de vida frente a otras capitales latinoamericanas.

El ranking global, por su parte, volvió a ser liderado por ciudades de Europa y Oceanía, con Copenhague, Viena y Zúrich ocupando las primeras posiciones debido a su desempeño en salud, seguridad, infraestructura y planificación urbana.

Montevideo Portal