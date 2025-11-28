Montevideo recibe Van Gogh: El Sueño Inmersivo, una experiencia artística 360º única

Noticias

Desde el 25 de noviembre hasta el 28 de diciembre, la Rural del Prado se transforma en el epicentro artístico de Montevideo con la llegada de Van Gogh: El Sueño Inmersivo, una exposición digital que ya conquistó a millones de personas en ciudades como París, Nueva York, Barcelona y Buenos Aires.

La muestra ofrece una experiencia inmersiva 360° en la que las pinturas del artista neerlandés cobran vida sobre paredes, pisos y techos, gracias a proyecciones de alta definición y un diseño sonoro especialmente creado para el evento.

Arte, tecnología y emoción en un solo espacio

Con más de 200 obras proyectadas, la experiencia incluye:

Sala de proyecciones inmersivas : La noche estrellada, Los girasoles, El dormitorio en Arlés y más, animadas a escala monumental.

: La noche estrellada, Los girasoles, El dormitorio en Arlés y más, animadas a escala monumental. Sala de girasoles infinitos : una instalación visual envolvente inspirada en sus flores más famosas.

: una instalación visual envolvente inspirada en sus flores más famosas. Espacio de dibujo creativo : para que niñas, niños y adultos reinterpreten a Van Gogh.

: para que niñas, niños y adultos reinterpreten a Van Gogh. Sala de hologramas y una recreación del famoso cuarto en Arlés .

y una recreación del famoso . Cartas de Van Gogh a su hermano Theo en voz en off, que aportan un tono íntimo y emocional.

El recorrido permite moverse con libertad, elegir el ritmo y observar los detalles vibrantes de cada obra, sin barreras ni marcos.

¿Por qué es importante?

La muestra forma parte del boom de experiencias inmersivas de arte, un fenómeno cultural global que busca acercar a nuevos públicos al arte clásico mediante la tecnología, y que ya cambió la forma de vivir los museos en ciudades de todo el mundo.

Van Gogh: El Sueño Inmersivo combina historia, emoción y tecnología para ofrecer una experiencia educativa, sensorial y artística apta para todas las edades.

Información general

Fechas : 25 de noviembre al 28 de diciembre de 2026

: 25 de noviembre al 28 de diciembre de 2026 Horarios : Todos los días, de 15:00 a 22:00 h (último ingreso: 21 h)

: Todos los días, de 15:00 a 22:00 h (último ingreso: 21 h) Lugar : Rural del Prado , ingreso por Av. Buschental

: , ingreso por Av. Buschental Entradas : En venta por RedTickets.uy

: En venta por RedTickets.uy Accesibilidad : Adaptado para personas con movilidad reducida

: Adaptado para personas con movilidad reducida Instagram: @vangogh.uruguay

Precios

Entrada general: $890

Niños (hasta 12 años): $590

Pack familiar (2 adultos + 2 menores): $2490

(2 adultos + 2 menores): Pack grupal (4 entradas generales): $2990

(4 entradas generales): Menores de 2 años: ingreso gratuito