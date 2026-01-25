Carnaval 2026

Mocidade Unida ganó el Desfile de Escuelas de Samba por segundo año consecutivo

La alegría no es solo brasilera

Se desarrolló este viernes por la noche el clásico Desfile de Escuelas de Samba en su versión 2026 por la avenida 18 de Julio.

En tal sentido, el primer puesto de la temporada fue ocupado por la comparsa Mocidade Unida, que obtuvo un total de 239.8 puntos, apenas por encima de Imperatriz, que consiguió 239.1 puntos.

El tercer lugar, ya más por debajo fue para Barrio Cerrito, que cosechó 238.7 puntos, mientras que cuarto salió Urusamba con 238.1 puntos.

El quinto lugar fue ocupado por Imperio Preto e Branco, con 237.4 puntos, y el sexto por Unidos do Norte con 235 puntos. En tanto, Complejo do Samba obtuvo 229.1 puntos y G.R.E.S Asabranca cerró con 225.3.

El jurado estuvo compuesto por distintos referentes del samba provenientes de Brasil, organizados en distintos módulos:

En primer lugar, el módulo musical fue conformado por Carlos Roberto Costa y Víctor Hugo Silva Do Nascimento.

Por su parte, el módulo danza tuvo la presencia de Salmo Silva y Tania Aparecida Amaral.

Por último, el módulo visual estuvo integrado por Katia Ribeiro y Erico Oliveira Leoti.

La presidencia del jurado estuvo a cargo de Claudia Carcamán.

Menciones

Mejor Mestre y Porta Bandera: Urusamba (Sala Hyelson Pereira y Daniele Da Rosa).

Mejor Porta Estandarte: Imperatriz (Stella Maris Tejera).

Mejor Destaque: Mocidade Unida (Alegoría 1 - Palacio Das Aguas Eternas).

Mejor Reina de Batería: Mocidade Unida (Angelina Rovera).

Mejor Grupo de Passista: Mocidade Unida.

Mejor Fantasía: Barrio Cerrito (Ala 4 - Fogo Sagrado da Paixao).

Mejor Batería: Imperio Preto e Branco.

Mejor Cuerpo de Bahianas: Mocidade Unida (Joias da Fe).

Mejor Comisión de Frente: Urusamba.

Tres mejores Carros Alegóricos:

Mocidade Unida: Palacio das Aguas Eternas

Imperatriz: Abre Alas y Terra Sem Males

Mejor Samba Enredo: Imperio Preto e Branco.

