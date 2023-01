Mirá de quién te burlaste: Shakira destrozó a Piqué sin nombrarlo y las redes ardieron

El productor argentino Bizarrap lanzó su Music Session número 53, esta vez con la presencia de Shakira.

Ambos habían anunciado esta semana el lanzamiento del tema, que acumuló 26 de millones de visualizaciones en YouTube en apenas 12 horas.

El anuncio de la cantante había dejado en vilo a millones de fans en todo el mundo, ya que esperaban que la pieza musical hiciera referencia al reciente cambio de situación sentimental, luego de su sonada separación del futbolista Gerard Piqué.





Y la artista no defraudó: en la letra puso a su ex a caer de un burro, con frases que ya se convirtieron en tendencia. En concreto, las comparaciones “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio” se convirtieron de inmediato en materia prima para la elaboración de memes.

