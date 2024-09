Minecraft lanzó adelanto de su esperada película y dividió a los fans: “¿Esto es real?”

Cultura

Desde el lanzamiento de su primera versión hace quince años en Suecia, el juego Minecraft se ha convertido en un fenómeno global, usado por todo tipo de jugadores con fines educativos, arquitectónicos, sociales y artísticos, que van más allá del simple pasatiempo. Nació de la imaginación del sueco Markus “Notch” Persson en 2011 y fue adquirido por Microsoft tres años después. Minecraft es hoy el juego más exitoso de todos los tiempos con más de 300 millones de copias vendidas.

En el año 2014, la empresa sueca Mojang anunció que, en conjunto con Warner Bros. Pictures, Minecraft iba a replicar su éxito en las salas de cine. Hoy, tras 10 años de especulación y en lo que podría considerarse el auge del cine basado en videojuegos, finalmente publicó un adelanto de tráiler. Sin embargo, la respuesta de la audiencia no fue del todo como anticipaban.

Be There and Be Square. #MinecraftMovie - only in theaters 2025. pic.twitter.com/kSXHhFjVQQ — Minecraft (@Minecraft) September 4, 2024

Ante un caso de éxito colosal, las expectativas para la película fueron altas para los fanáticos. Sin embargo, la recepción de este tráiler no fue respondida con la positividad que esperaban los promotores del filme.

Una de las principales críticas que recibió de algunos referentes entre los seguidores del juego tuvo que ver con el estilo visual que se eligió para la película. Minecraft es icónico por su estilo cúbico, es decir, todas las figuras y personajes están hechos de bloques y formas cuadradas. La película decidió respetar ese aspecto, pero a su vez lo fusionó con una textura realista.

La mayoría de las voces conocidas de la comunidad de este juego coinciden en que no se ve como lo que se imaginaban. El mismo Notch (creador del juego) dio a entender que, pese a estar convencido de ver la película, la idea le sigue pareciendo extraña.

Ok i'm in



Wow this is a weird feeling. https://t.co/9M6sR66JMN — notch (@notch) September 4, 2024

Otros referentes de la comunidad o youtubers como TommyInnit se mofaron de esta elección de estilo. En tanto, algunos pretenden negar directamente que lo que vieron es real, como en el caso de Willyrex y ElRichMC.

first sonic. now Minecraft Sheep. realistic animation will ruin us all pic.twitter.com/ytRVfog0Qz — TommyInnit (@tommyinnit) September 4, 2024

*procede a no hacer comentarios* — Señor de la Bedrock (@ElRichMC) September 4, 2024