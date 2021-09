Matu Holdaway: la historia de un uruguayo que promete en fútbol americano en EE. UU.

Tiempo libre

“Confiamos en el trabajo uruguayo. Donde se abre una puerta siempre hay un uruguayo que se luce”, dijo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La realidad es que esta frase, que está dirigida a los trabajadores de nuestro país, también se aplica para los deportistas. Los futbolistas uruguayos son los que tienen mayor vidriera mediática, pero hay otros atletas que, en silencio, también se destacan.

Decenas son los ejemplos de deportistas uruguayos destacados, pero uno de ellos surgió con particularidad por el deporte que realiza: fútbol americano. Matu Holdaway, un adolescente de 17 años y de 1,87 metros, nacido en la ciudad de Mercedes y que actualmente vive en el estado de Utah junto a su madre y su esposo.

Primero la vida, después los logros

Como dijimos antes, el adolescente nació en Uruguay, pero casi al cumplir los 2 años emigró a Estados Unidos con su madre Noelia Arichichu Holdaway. Allí, ella se casó con Jacob Walter Holdaway, un norteamericano que adoptó legalmente a Matu y que se hizo cargo cuando era apenas un bebé, según contó Noelia a Montevideo Portal.

“Hace pila que estamos acá, pero vamos a Uruguay un montón, todos los años, a él le encanta el país, inclusive en cada partido llevamos la bandera de Uruguay y en cada touchdown que hacen mi esposo la flamea”, contó Noelia.

“Vinimos directo a Utah, yo conocí a mi esposo en Uruguay y nos venimos para acá. Me vine a vivir con él, nunca en la vida me hubiera imaginado que iba a terminar acá, pero las vueltas de la vida me trajeron. Queríamos ver si mi esposo podía irse para Uruguay, pero las oportunidades en Estados Unidos son mucho más grandes y yo también pensé que Matu iba a tener más oportunidades. Matu cumplió 2 años justo cuando nos casamos”, alegó la madre del atleta.

En este sentido, contó que Matu empezó a crecer y en 1º de escuela comenzó a jugar al fútbol americano, un deporte que en nuestro país no es muy conocido, pero que está tremendamente arraigado en la cultura estadounidense. Si bien jugó a otros deportes, como el baseball (fue all star tres años seguidos en Utah en su división), su madre dijo que el fútbol americano “es su fuerte”.

Más adelante en el tiempo, cuando estaba en cuarto de liceo, Matu se quebró la clavícula por un golpe en el segundo partido de la temporada, lesión que le prohibió jugar durante todo el campeonato. A su vez, la madre contó que al año siguiente (2020) se cambió de liceo, por lo que fue empezar de cero.

Actualidad

Sin embargo, el comienzo del 2021 fue otra cosa. Actualmente jugaron siete partidos con Timpanogos High School (su liceo) de los cuales ganaron cinco de forma invicta, un récord que no se lograba hace cuatro años en la institución. Pero la cosa no queda acá, actualmente el uruguayo es el líder de pases de touchdown de todo el estado de Utah, incluyendo todas las divisiones (juega de “quarterback” o mariscal de campo).

La división del campeonato de liceos en Utah se organiza por cuán grande es la institución educativa y cuántas personas tiene jugando —va del 1A hasta 6A, de menor a mayor en cantidad de personas—. El equipo donde juega el uruguayo está ubicado en la división 5C, es decir, solo hay una división por encima.

“El total de puntos que hizo su equipo lo posiciona en el tercer puesto a nivel nacional, en todo Estados Unidos. Y en el sector 5A están empatados en el primer puesto con otro liceo. Contra ese liceo no jugaron, es el último partido de la temporada. Este año les está yendo muy bien”, contó su madre.

La razón de la mejoría, según dijo el propio Matu al medio local KSL, es la pretemporada que realizaron cuando comenzó al verano. “Creo que, en general, el equipo se ha unido tan estrechamente que ahora sentimos que tenemos que estar en la práctica y en cada función del equipo el uno para el otro. Somos responsables. Y la práctica hace la perfección, al final”, comentó.

El futuro en sus manos

El tiempo que se viene es importante para los jugadores de fútbol americano como el uruguayo porque es la etapa que pasan de jugar el fútbol americano liceal al universitario, la período previo a la National Football League (NFL). Además, son momentos de tomar decisiones para los chicos que pasan del liceo a la universidad.

Si le hubiésemos preguntado el año pasado si quería dedicarse a este deporte la respuesta era otra, según cuenta su madre, pero este año la realidad (y los resultados) es distinta. En este sentido, informó que tuvo tres ofertas de becas completas de universidades para jugar al fútbol americano.

“Acá las universidades te pueden dar becas que te pagan la universidad nada más o becas completas, donde te pagan la universidad, te dan una casa, te pagan comida. La semana pasada recibió tres ofertas de tres universidades, ninguna de Utah; una de Kansas, una de Seattle y una de Texas para ver si quiere ir a jugar ahí”, comentó la madre.

Su madre expresó que no es una decisión fácil porque, además de decidir lo que ofrece la universidad a nivel deportivo, la facultad debe tener la carrera profesional que quieras seguir. No obstante, el uruguayo está en el proceso que se hace generalmente para llegar a la NFL. “El proceso es que te vaya bien en el liceo, que una universidad te ofrezca una beca y que de ahí se exponga a la NFL”, desarrolló Noelia.

La liga de fútbol universitario también está dividida en categorías: la Division I, Division II, Division III y la Junior College. Usualmente la NFL toma jugadores que forman parte de universidades que juegan la Division I. Ninguna de las tres universidades le ofrecieron becas completas: dos son de la Division III y una de la Division II. No obstante, su madre explicó que “es temprano todavía” y que existe la posibilidad de ir a “mostrarse” a diferentes universidades en un período específico del año. “Si le va bien y sin lastimarse, a final de año piensa ir a algunas universidades y probarse”, comentó.

El uruguayo comenzó su último año de liceo en agosto y finalizará en mayo del año que viene, momento en que deberá elegir a qué universidad se dirigirá. Durante este tiempo tendrá oportunidad de probarse en diversas universidades y entregar los videos con las mejores jugadas y highlights de su etapa de football college.

Un crossover futbolístico

Este deportista uruguayo no solo es curioso porque juega a un deporte desconocido para la gran mayoría de los uruguayos, sino porque también es familiar de un reconocido futbolista de la selección uruguaya de fútbol: Giorgian de Arrascaeta.

Es que su madre, Noelia, es prima del futbolista que actualmente milita en el club brasileño Flamengo. “Mi mamá y el papá de Giorgian son hermanos”, explicó. Además, la madre de Matu dijo que su marido siempre postea los videos y fotos de sus mejores jugadas, y la gente comenta lo bien que les está yendo a ambos.

No ajeno a su condición de uruguayo, su madre contó que Matu juega “re bien” al fútbol (el que conocemos los uruguayos) a pesar de tener una estatura grande para el deporte, pero dijo que eso no es un obstáculo para él ya que se desenvuelve “muy bien”.

