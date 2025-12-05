Más vintage que nunca: este sábado se celebra la quinta Feria Bohemia

Cultura

Tras cuatro exitosas ediciones, una de las ferias más emergentes de Montevideo abre sus puertas nuevamente en su última edición del 2025 este sábado 6 de diciembre.

Fiel a su motivo de siempre, la Feria Bohemia consiste en un espacio que celebra los tesoros culturales de los últimos 60 años en lo que uno de sus fundadores, Ignacio Episcopo, describe como “un evento familiar que busca reconectar con el niño interior”, además de “reunir una comunidad de nicho que es cada vez más grande”.

El evento, que irá desde las 11:00 hasta las 22:00 horas en Sarandí 320, volverá a desplegar su propuesta clásica de arcades, consolas y decenas de mesas repletas de objetos vintage, pero esta vez con varias incorporaciones inéditas. “Para esta edición vamos a tener tres simuladores de auto profesionales y nuevos stands especializados, por ejemplo de VHS y ropa deportiva vintage”, adelantó Episcopo en diálogo con Montevideo Portal.

Entre las novedades también destaca la presencia del coleccionista argentino Lole Punx, referente regional en figuras de Masters of the Universe. Habrá torneos para fanáticos de todas las épocas: Killer Instinct, Super Smash Bros. Melee, International Superstar Soccer Deluxe y Mario Kart 64, además de consolas y arcades para juego libre y comercialización durante toda la jornada.

Episcopo explicó que cada edición suma propuestas nuevas porque “la gente busca mucho plástico, mucho arcade, muchas consolas y muchos productos exclusivos”. En esta oportunidad, varios expositores prepararon piezas únicas disponibles solo en la feria. También habrá arcades instalados en la calle Sarandí, abiertos para que cualquiera pueda probar un videojuego creado por un desarrollador uruguayo.

Una de las apuestas más singulares será la subasta en vivo, una dinámica inédita en las ediciones anteriores. “Vamos a agarrar cuatro o cinco artículos importantes, de US$ 60 o 70 para arriba y subastarlos con base cero. Es una subasta show”, contó.

Sobre la evolución del evento, Episcopo dijo que la feria se mantiene fiel a su escala: “Yo prefiero ser cabeza de ratón antes que cola de león. Prefiero algo chico, controlado, donde sé que todo sale bien”. El organizador señaló que realizar eventos de gran escala en Montevideo es costoso y arriesgado, y que la Feria Bohemia crece “paso a paso” con el objetivo de llegar a 2.000 asistentes en un futuro cercano. En las últimas ediciones, la afluencia se ubicó entre 1.000 y 1.500 personas, aunque el hecho de que lloviera ambas fechas influyó.

La feria ha logrado expandir el público más allá del coleccionista tradicional. “Estoy viendo gente que nunca había visto. Antes nos conocíamos todos; ahora aparece público nuevo gracias a Instagram y a notas en medios. Eso demuestra que hay un mercado del que no se hablaba”, comentó Episcopo.

Para el organizador, esa apertura es clave para sostener el crecimiento. “Nuestra meta es trabajar no solo para el coleccionista, sino para el curioso. Incentivar a que se acerque, a que descubra este mundo”, señaló.

La quinta edición contará con más de 30 stands, 14 máquinas arcade para uso libre, varias consolas conectadas, y torneos con inscripción presencial desde las 11:00 en los stands de Retro Store o Lapido Games. Habrá más de diez sorteos, actividades durante todo el día y la posibilidad de entrar y salir del predio con la misma entrada, que cuesta $200 —a excepción de los menores de 10 años, que ingresan gratis—.

“Van a encontrar buena onda, un festival, un ambiente lleno de gente pasando bien”, resumió Episcopo.

