Más fuerte que turbina de avión: hombre bate récord al eructo más sonoro

Días atrás, la organización Guinness World Records anunció que el australiano Neville Sharp, de 51 años, es el nuevo poseedor de la plusmarca por el eructo más sonoro del mundo. Según la publicación, el récord se estableció el 29 de julio.

La “hazaña” de Sharp quebró una marca que se había mantenido por diez años. El hombre logró producir un eructo de 112,4 decibeles (db). Para que el lector se haga una idea al respecto, una motosierra alcanza unos 100 db, mientras que una turbina de avión ronda los 110 db.

“Más que emocionado”, se declaró Neville tras el logro, que dedico a su vez a su hermana mayor. Dijo que ella fue quien le enseñó a eructar cuando él era un niñato de seis años.

Desde la infancia, Sharp fue “perfeccionando” su técnica. Hace unos cinco años el hombre comenzó a “entrenar” en serio alentado por su esposa, quien le sugirió que podría romper la marca establecida en 2009 por el británico Paul Hunn, quien en tonces profiriera un eructo de 109,9 dB.

En la rama femenina la más “sonada” es la italiana Elisa Cagnoni, quien superó los 107 db el 16 de junio de 2009.

