Más de 2.500 golden retriever coparon Palermo y Buenos Aires marcó un nuevo récord mundial

Inspiradoras

Los bosques de Palermo en Argentina se tiñeron de dorado este lunes con la llegada de más de 2.500 golden retriever, una convocatoria masiva que buscó —y logró— quebrar el récord mundial de concentración de esta raza. La reunión, organizada por el influencer Fausto Duperré, transformó el Parque Berlín en un punto de encuentro entre familias, mascotas y curiosos que se acercaron para presenciar la jornada multitudinaria.

La movida tenía antecedentes personales. Duperré contó que, durante los dos años en los que vivió en Barcelona, asistió a una juntada de 150 golden que lo impactó por la energía y la armonía que generaba. Aquella imagen se convirtió en semilla para replicar la experiencia en Buenos Aires, esta vez con un objetivo mayor: superar la cifra de 1.685 perros, hasta hoy en manos de Canadá.

Originalmente prevista para el domingo 30 de noviembre, la actividad se pospuso por lluvia y finalmente se realizó este lunes desde las 10:00 horas. Desde temprano, los accesos a Dorrego, Lugones y Figueroa Alcorta comenzaron a poblarse de dueños con mantas, mates y, sobre todo, perros ansiosos por correr. En redes sociales, la consigna se viralizó rápidamente y amplificó la convocatoria.

Duperré explicó que evaluó inscribirse en los Guinness World Records, pero el trámite requería u$s 38.000 para participar formalmente, algo fuera de alcance. Sin embargo, la comunidad no necesitó certificación para transformar la idea en un fenómeno masivo: pasado el mediodía, el organizador confirmó que se había alcanzado una cantidad suficiente para quebrar la marca global.

La reunión no contó con estructura formal. No hubo escenario, vallado ni actividades programadas. Los participantes recibieron recomendaciones básicas: asistir con correa, collar con chapita de identificación, suficiente hidratación para los animales y bolsas para recoger los desechos. También se invitó a traer alimentos para donar.

“Realmente hace bien a la salud ver a tantos golden juntos”, expresó Duperré al cierre, visiblemente cansado pero entusiasmado. “Son una raza muy apegada a los humanos y ver a más de 2.000 sonrientes en un mismo lugar es algo único”.

La “ola dorada” quedó registrada desde todos los ángulos: videos, drones, transmisiones en vivo y miles de fotos difundidas durante la tarde.