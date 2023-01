Martín Buscaglia se descargó en redes porque le pidieron que trabaje sin cobrar, otra vez

Cultura

El músico, compositor y productor Martín Buscaglia compartió en sus redes sociales un descargo luego de que le pidieran trabajar gratis. “Me extraña que banalicen con tanta ligereza el trabajo del músico”, respondió el artista ante la propuesta, y recalcó: “Es un modus operandi”.

De acuerdo con el chat que Buscaglia compartió en sus redes, una persona se comunicó con él y le propuso un trabajo “no monetario” para “músicos, amigos y colegas” de otra persona —de quien no compartió el nombre— para “cuando estén grabando y tengan un minuto libre en la sala”. Además, la persona le compartió al creador de El evangelio según mi jardinero —entre varios otros— los plazos para grabar la canción en cuestión. Por último, se despidió: “Igualmente, si no podés o no te interesa porque lo monetario es prioridad, de ninguna manera habría problema le comento a [nombre del músico], pero todo más que bien”.

Luego, el artista se mostró indignado por la “propuesta” no paga, ya que no es “parte del equipo” ni tiene “un vínculo cercano”. “Me parece rarísimo que me pidas que trabaje sin cobrar”, sentenció, y agregó: “Supongo que ustedes cobran por su tarea”.

Aunque, reflexionó: “Lamentablemente, no me parece rarísimo, sino que es un modus operandi habitual el pensar que, ‘en un minuto libre’, hacés un trabajo como grabar una versión de una canción”.

“No importa si son dos compases o una canción entera, eso es irrelevante, la disposición musical, temporal, laboral, anímica y técnica para grabar es la misma siempre, el mismo rigor y dedicación”, complementó.

Según el productor, que esta persona le haya sugerido que para él grabar un “fragmento” de una cortina de un programa de radio “no le interesa” porque lo “lo monetario es prioridad” es “una falta de respeto descarada”.

Entre los comentarios de la publicación pueden encontrarse respuestas de músicos reconocidos de la escena uruguaya, que empatizaron con el cantante. “Chantaaaaaaaas”, escribió Leo Maslíah; “¡¡¡Me enojo!!!”, comentó Laura Canoura; “Pero me cacho en 10”, expresó Florencia Núñez; “Bien metida”, festejó Gonzalo Yáñez.

El español Kiko Veneno también apoyó el descargo: “Tiste lo habitual de estas cosas. Usté vale mucho, compañero”, tipeó. También, el argentino Antonio Birabent se expresó: “La música y la economía melódica son dos prioridades”.

La gira de verano

A Buscaglia le espera una temporada recorriendo la costa del país; se presentará en Canelones, Rocha y Maldonado con sus bandejas, su banda, su criolla y como “hombre orquesta”. La grilla es la siguiente:

20 de enero: La Pedrera - El Club

21 de enero: José Ignacio - José Ignacio Film Festival

28 de enero: Atlántida - Santoral

3 de febrero: Portezuelo - Medio y Medio

11 de febrero: La Paloma - La onda