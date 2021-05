Marihel Barboza: “Al principio no entendían qué hacía una mujer cantando música tropical”

Cultura

"Los artistas del interior son grandes artistas que en algunos casos no se les da la oportunidad que merecen", le dijo a La Plataforma la cantante Marihel Barboza tras elegir para el ciclo #MCM la canción "Nací de un Río" de la sanducera Catherine Vergnes. "Estas bandas suenan mejor que las bandas de capital. Hace años cuando yo viajaba al interior y teníamos que compartir noches con bandas locales uno ya veía la preocupación que tenían por tener buen sonido, buenos arreglos".



"A los 6 años los Reyes Magos me regalaron mi primera guitarra y ahí comenzó el amor por la música. Mi familia era de reunirse y armaban cantarolas, nada profesionales, pero me atraía mucho esa magia que se formaba al ver a todos cantando y disfrutando un momento que se repetía una y otra vez. Mi tío, Rodolfo Gómez, nos reunió a mí, y a dos primos, Óscar y Alberto, y formamos el trío Marosal; así comenzó este camino musical", detalló la artista sobre sus inicios.



"No noté el machismo en el ambiente aunque al tiempo de empezar me enteré que algunos empresarios no lograban entender qué hacía una figura femenina cantando música tropical y decían que no iba a perdurar mucho en el tiempo. Creo que el feminismo es algo que lleva cada uno; yo lucho a favor de que la mujer tenga los mismos derechos que tiene el hombre, eso para mi es el feminismo. Nunca más a la violencia, nunca más al desprecio", concluye.



En el ciclo "Mujeres Cantan Mujeres" también participaron Carmen Pi, Maia Castro, Samantha Navarro, Camila Rodríguez (Niña Lobo),Diane Denoir, Bárbara Jorcín y Nancy Guguich. Todas eligieron por distintos motivos canciones que las inspiraron, marcaron, o simplemente canciones que disfrutan de escuchar y cantar.

Los videos se filmaron en el espacio cultural Bar Imperio y contaron con el apoyo técnico de Centro Ignis/UCU.



Realización: Federika Odriozola y Laura Rocha

Producción: Tania de Tomas. Asistente de producción: Romina Casatti

Sonido: Lucía Pintos

Cámara: Natalia López, Federika Odriozola, Inés Araújo, y Pablo di Leva..

Luces: Federika Odriozola y Oliver Ríos.

Edición: Federika Odriozola.

Data Manager: Florencia Fascioli

Maquillaje: Rafaella Spoturno

Catering: Suraia Abud