MEC recuerda a Alfredo Zitarrosa a 90 años de su nacimiento con actividades y homenajes

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) recordó en redes sociales el aniversario de Alfredo Zitarrosa, uno de los máximos referentes de la música popular uruguaya, a 90 años de su nacimiento.

A través de una serie de publicaciones en X, la cartera destacó la vigencia artística y cultural del cantautor, cuya obra continúa siendo un símbolo de identidad nacional y de la canción de raíz folclórica en Uruguay y en América Latina. En los tuits, el ministerio subrayó el legado del artista, considerado una de las voces más influyentes de la música popular del país.

Las publicaciones se enmarcan en una agenda de actividades y homenajes impulsados durante el año para “poner en valor su obra y aporte fundamental” a la cultura uruguaya. Estas iniciativas fueron declaradas de interés ministerial por la Secretaría de Estado.

En tal sentido, el MEC compartió el homenaje que realizó al artista: una versión de “El violín de Becho” interpretada por las orquestas infantiles y juveniles del país, con el apoyo del Sodre y el Archivo Zitarrosa.

Asimismo, la Intendencia de Montevideo (IM) anunció que este martes 10 de marzo se realizará un homenaje al cantautor. Contará con la intervención de la Comisión de Niños y Niñas de la sala Zitarrosa, actuación de Julio Cobelli interpretando canciones del músico, y una mesa de diálogo con Eduardo Larbanois, Julio Cobelli, Numa Moraes, Cristina Fernández y Washington Carrasco, quienes conversarán sobre el artista, su obra y anécdotas de su vida.

Culminará con la proyección del filme Ausencia de mí, documental que narra el exilio de Zitarrosa en 1976 tras “la persecución ideológica y prohibición de sus canciones”. “Desde su vasto e inédito material fílmico y sonoro, la película narra el dolor de vivir en el exilio en un mundo signado por la violencia y dialoga con el presente, donde su familia comienza a rescatar los recuerdos de uno de los artistas más importantes del siglo XX”, indica la IM.

También habrá un segundo evento, el viernes 10 de abril, en la plaza Fabini junto al Instituto Nacional de Música y el Archivo Zitarrosa. Será abierto a todo público donde diferentes artistas “rendirán homenaje a una de las voces más importantes” del país en un escenario, indicó la comuna capitalina.

Ambos eventos serán de entrada libre y gratuita.

