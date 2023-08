Los pescaron al vuelo: sesión de fotos sobre el ala de un avión se hace viral en redes

Un par de tripulantes de cabina de Swiss International Air Lines se metió seguramente en problemas a causa de un video en el que se los ve posando para una sesión de fotos en el ala de un avión Boeing 777.

El video fue grabado la semana pasada en Buenos Aires, Argentina, poco antes de que el avión regresara a Zúrich. El registro se viralizó en redes sociales e hizo que la tripulación se llevara un rapapolvo.

En el registro se ve a una azafata haciendo una pose con una sola pierna en el ala del avión, girando y bailando antes de que otra azafata se le una a través de la puerta de salida de emergencia.

SWISS cabin crew in serious trouble for taking selfies on a 777 wing in Buenos Aires. pic.twitter.com/NrwevZ8ys8