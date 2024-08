Los hermanos Noel y Liam Gallagher confirman la vuelta de Oasis

Cultura

Los hermanos británicos Noel y Liam Gallagher, fundadores del grupo de britpop y rock alternativo Oasis, anunciaron este martes el reencuentro con una gira en 2025 en el Reino Unido e Irlanda, que empezará en Cardiff, Gales, bajo el título 'Oasis Live 25'.

En un muy esperado anuncio, los hermanos de Mánchester, en el norte de Inglaterra, indicaron que harán 14 actuaciones en el Reino Unido, después de que dejaran a un lado sus disputas.

La banda, considerada la más importante del Reino Unido de los últimos treinta años, se había separado en 2009 tras una fuerte bronca entre los hermanos durante un festival de música en París.

"Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Venid a verlo. No será televisado", dijo la banda en un comunicado divulgado hoy.

Oasis se presentará, además de Cardiff, en Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín, que serán los "únicos espectáculos de Oasis en Europa el año que viene", según ha indicado.

Las entradas para ver a los hermanos Gallagher se pondrán a la venta este sábado a las 8:00 en la República de Irlanda y a las 9:00 en el Reino Unido.

El reencuentro arrancará el 4 de julio de 2025 en el estadio del principado de Gales, en Cardiff, mientras que durante ese mes le seguirán otras actuaciones en el parque Heaton de Mánchester y en el estadio de Wembley en Londres.

En agosto también habrá dos presentaciones en Wembley, para seguir después dos en el estadio Murrayfield de Edimburgo y otras dos en el parque Croke de Dublín a mediados de ese mes.

"Hoy, Oasis pone fin a años de especulaciones febriles con la confirmación de una esperada serie de conciertos en el Reino Unido e Irlanda que formarán parte de su gira mundial Oasis Live 25", señalaron los representantes de la banda.

"Oasis llegará a Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín en el verano de 2025. Sus únicos conciertos en Europa el año que viene, este será uno de los momentos en directo más importantes y de los más solicitados de la década", agregaron.

“La experiencia en directo de Oasis no se parece a nada”, especialmente por “el carisma, la chispa y la intensidad que solo se dan cuando Liam y Noel Gallagher están juntos en el escenario”, puntualizaron los representantes.

La conjetura sobre el reencuentro empezó el lunes después de que los hermanos avisaran, a través de sus respectivas cuentas de la red social Instagram, que hoy harían un importante anuncio.

Los seguidores del grupo de Mánchester anhelaban desde hace años su regreso de la banda.

Los rumores fueron también avivados el domingo cuando Liam dedicó el tema de Oasis 'Half The World Away' a su hermano mayor Noel durante su actuación en el festival de música de Reading (a las afueras de Londres), y la canción 'Cigarettes & Alcohol' a aquellos que dicen que odian al grupo.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (????8AM IST / ????9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/P8ZnhkmTom — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 27, 2024

The guns have fallen silent.

The stars have aligned.

The great wait is over.

Come see.

It will not be televised. pic.twitter.com/u1Mge33poT — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 27, 2024

Oasis will tour the UK & Ireland in summer 2025!

Tickets go on sale this Saturday 31st August.

IRE ??? 8am IST

UK ?? 9am BST

Full information ??https://t.co/oQKxgC2kr9

*These dates will be the band’s exclusive European appearances. pic.twitter.com/CyaDRXfMRo — Noel Gallagher (@NoelGallagher) August 27, 2024

