Los Dwarves llegan por primera vez a Uruguay, y Leo Bianco, de Motosierra, arma un decálogo de canciones fundamentales

Diez canciones

Dwarves es una banda de punk rock nacida en Chicago en la década del 80, que se mantiene en plena actividad desde entonces. Garageros, veloces, hilarantes y políticamente incorrectos (a veces hasta la exageración), han dejado, a lo largo de carrera, una extensa colección de discos de canciones breves, feroces y divertidas.

Este 21 de agosto, los Enanos llegan por primera vez a Montevideo, para dar cátedra de rock and roll asesino en Bluzz Live. La banda anfitriona será Motosierra, herederos de la tradición de rock reventado.

Para adentrarnos en la obra de Dwarves, le pedimos a Leo Bianco, bajista de Motosierra y fan confeso de los de Chicago, que nos armara una playlist de Diez Canciones fundamentales de toda su discografía. Si estás en la oficina, no subas mucho el volumen.





01 - "I Will Deny" - (The Dwarves are Young & Good Looking - 1997)



En 2º de liceo aposté a una compañera de clase que era capaz de decirle una banda por día durante un año, y de premio me regalaba un CD. Pues bien, no solo gané el disco si no que ella me dejó elegirlo, y me compró el "PUNK O RAMA vol.4", con el fin de seguir engullendo más y más y más data. ¿Y que encontré en ese maldito compilado...? ¡A los DWARVES! ¡Qué bandaza, qué temazo! Pffffff, me rompió la cabeza. Una aplanadora, con letras reeee mala onda, intenso, sin respiro, riffero, con el bajo super distorsionado y a mucha velocidad. ¡Amor a primera oída!



02 - "Backseat of My Car" - (Blood Guts & Pussy - 1990)



¿Pero qué carajo es todo esto? Es un quilombo bárbaro, pensé cuando escuche el primer tema que abre el glorioso Blood guts and pussy, sin dudas el disco que más me gusta de su discografía. Los riffs son super rocanroleros, el man que canta tiene un afrecho bárbaro, un humor negro y jodido, está todo saturado, roto, mandando bien al carajo los esquemas de producción de un disco "hardcore", "punk" o "grunge", yo que sé, otro gran descubrimiento de SUB POP.

A ver como sigue la cosa...

03 - "Detention Girl" - (Blood Guts & Pussy - 1990)



Y sigue el quilombo, la verborragia y el humor negro al 100%, "He Who Cannot Be Named" no puede parar de tirar riffazos, una trompada tras otra, como una riña callejera que dura un minuto cada round, mientras los incesantes riffs de la banda se mezclan con choques de autos, gemidos, feedbacks.

04 - "It's Your Party (Die If You Want To)" - (Toolin' For A Warm Teabag - 1988)



Seguramente este tema sea la línea definitiva donde se van a aferrar estos malditos enanos quilomberos, EP bisagra entre sus orígenes provenientes del garage punk más corrosivo y su incursión en el hardcore-punk en una veta más nihilista, como si hicieran un experimento genético entre los Sonics y GGAllin, pero a toda velocidad.

05 - "I'm A Living Sickness" - (Horror Stories - 1986)



Esta es la versión que más me gusta de este tenebroso tema, originalmente compuesto por Calico Wall, una insólita y efímera banda de los años 60 que los Dwarves versionan increíblemente. Por cierto, esta canción tiene un "videoclip" (¡véanlo!) que también hace testimonio visual de su corrosiva interpretación. Todo esto respaldado por el super sello de culto VOXX Records, que dejó el registro de aquella primera etapa de la banda.



06 - "Speed Demon" - (Thank Heaven for Little Girls - 1991)



La intro me enloquece, ese "low tempo" heredado de Black Flag te anticipa a lo que se está por venir. Un tema clásico de este estilo: Speed Rock, que huele a Death Punk por momentos, con esos "power chords", blah blah blah... me encanta este riff, la intro, los overdubs, bien clásicos de los Dwarves. ¡Arggggghhh!

07 - Anybody Out There? - (Sugarfix - 1993)



Así abre el tercer disco que les sacaría SUB POP consecutivamente... Pero... La compañía les pone un parate y los expulsan del sello por emitir un falso comunicado donde decían que su guitarrista "He Who Cannot Be Named" había sido apuñalado hasta la muerte en Filadelfia. ¿Por qué hicieron eso? ... ¡Bue! En fin, quizá el último disco con aquel sonido crudo, tosco y podrido que caracterizaba a la banda a principios de los 90.



08 - "Come Where The Flavor is" - (Come clean - 2000)



¡Y sí! El milenio llegaba, y con él un nuevo sonido. También comenzaba a sonar en él rock and roll, discos mejor producidos, canciones más arregladas, como esta. "Come Where The Flavor is" es, sin duda, el comienzo de un cambio en el estilo de la banda. Suena onda power-pop-punk, ¡Es épica! ¡Perfecta! El disco quizá más arriesgado de los Dwarves: ecléctico, producido y super entretenido.

09 - "Runaway" - (The Dwarves Must Die - 2004)



Cuando escuchen este tema en Bluzz Bar, miren quién está pasando música y saluden a Dj El Sicodelico, porque increíblemente van a estar bailando con este temaso... Y sí, ¡es de los Dwarves!





10 - "Bleed Alright" - (Rex Everything - 2018)



¡Pedazo de thrasheada metieron los enanos acá, eh! Este tema pertenece a su disco The Dwarves Invented Rock & Roll, del 2014, y quien lo canta es Nick Oliveri, el mítico bajista de los Queens Of The Stone Age, que actualmente toca el bajo en The Dwarves. La particularidad de este disco es que está producido por Blag Dhalia (su cantante) y compila los temas que canta, grita o participa el ex QOTSA, a quien tendremos el gran gusto de ver en vivo el próximo 21 de agosto en Bluzz Live.