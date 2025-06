Locura: conocida diseñadora atacó a mujer en avión por “gorda de m…”

La artista plástica y diseñadora Leanna Perry fue noticia días atrás por razones muy alejadas de su actividad profesional.

Perry, de 32 años y en aparente estado de ebriedad, atacó a golpes a una mujer a bordo de un avión que se aprestaba a despegar del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York.

Según consigna el periódico local The New York Post, los hechos ocurrieron el pasado martes 17 de junio en un vuelo de la compañía Southwest Airlines.

Allí, Perry mostró un comportamiento violento y, sin provocación alguna, tomó del cabello a una pasajera, la sacudió y se negó a soltarla.

En los videos, ahora virales, del extraño incidente, se la ve llamando a la mujer “gorda de mierda”, mientras otros pasajeros y empleados de la aerolínea intentan contenerla. Lejos de apaciguarse, la mujer la emprendió a patadas e insultos contra ellos.

Los videos también muestran el momento en el que un pasajero le ordena que suelte el cabello de la mujer, y Perry asegura que ni siquiera la está tocando, a pesar de que todavía la sujeta por el pelo.

Finalmente, la tripulación de la aeronave redujo a la agresora, pero para lograrlo se vio en la necesidad de amarrarla y amordazarla. Luego fue retirada del avión.

NEW: Drunk Southwest Airlines passenger arrested after having a meltdown on a plane before takeoff at LaGuardia Airport.



32-year-old passenger Leanna Perry was seen kicking and screaming on the ground after assaulting a woman on the plane.



