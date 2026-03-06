Carnaval 2026

Lo que dejó el Carnaval: los duelos por categoría, el consenso general y las discordancias

Por Diego Castro.

El Concurso Oficial del Carnaval del 2026 tuvo en este año una definición que, para la mayoría de las categorías, fue clara y con una interesante aceptación general, en cuanto al resultado final.

Sin embargo, para muchos, del segundo puesto hacia abajo hubo serias discordancias.

A las dos y media de la mañana del miércoles 4, en el parador Los Delfines, a la altura de Pocitos, La Compañía esperaba el fallo del concurso, que arrancaba con la categoría de revistas. Había cerca de un centenar de personas, entre componentes, familiares, utileros, prensa y curiosos que se arrimaban. Los números empezaron a caer. Primero Madame Gótica, rubro a rubro, punto a punto. Luego vino La Compañía y allí de golpe apareció el silencio y los chistidos si alguien osaba a hablar.

El puntaje se vio alto y la ilusión aparecía. Aplauso fuerte, firme pero nervioso que aguardaba a la vigente campeona. Cuando el puntaje de Tabú se veía ya sin posibilidades de superar a La Compañía, estallaron los gritos, los abrazos y el llanto. En medio de todo eso, Sergio Checho Hernández se abrazaba con Gabriela Fumía y se agradecían por el espectáculo y el lugar que ocupó uno para el otro arriba del escenario. Gustavo Pérez, director del conjunto, no paraba de recibir abrazos y felicitaciones.

“Hicimos el espectáculo que quisimos hacer y por eso se ganó”, dijo Hernández, ex de Los Muchachos.

La de revistas fue una de las categorías que tuvo uno de los mano a mano más interesantes de este carnaval.

De entrada, se veía quienes serían los que llegarían a la liguilla y el cetro se iba a disputar entre las últimas dos campeonas: La Compañía y Tabú.

Y fue en la liguilla donde se terminó de definir todo. Allí La Compañía terminó de sacar la ventaja definitiva para quedarse con el primer premio. Su última consagración había sido en 2023, en una definición similar.

Sociedad anónima, al firme

Sociedad Anónima espero los fallos en Montevideo, a pesar de ser de San José. Lo hizo en el local de Aute, ahí mismo donde ensayaba la Falta. Un cartel que decía Falta y Resto al fondo servía de referencia para saber a qué conjunto acompañar.

En humoristas, Sociedad Anónima ganó firme en rubros en los que, se veía, no podía perder.

No obstante, la pelea que, al término de la primera rueda se veía era entre Los Rolin y Sociedad Anónima, Cyranos se encargó de emparejarla con el mayor crecimiento artístico en la categoría, lo que permitió terminar metiéndose en la segunda rueda.

Una pregunta que quedó en el aire es: ¿Qué hubiera pasado si la actuación de Los Chobys no hubiera tenido todos los problemas técnicos que tuvo?

Volvió la yambo

El Montevideo Scenarium es una sala ubicada en el corazón de La Teja, a media cuadra del ex Sindicato del Vidrio, donde actualmente se encuentra la casa de Los Diablos Verdes.

Allí Yambo Kenia preparó su espectáculo 2026 y esperó los fallos en la madrugada de este miércoles. La gente salía hacia la calle porque el espacio era reducido, pero la alegría no se pudo disimular cuando al finalizar los puntajes la comparsa se vio por encima de Valores, que quedó en segundo lugar.

La Yambo hacía siete carnavales que no ganaba y pasó, durante estos años, momentos duros que lo llevaron a quedar afuera de la liguilla, como en el carnaval del 2022. Sin embargo, este año se cortó la mala racha.

En la categoría de lubolos, por detrás se ubicó Valores, con un espectáculo sumamente cuidado y delicado, donde se notó la mano de Coco Rivero. Integración logró su tercera colocación, luego de una actuación de altísimo valor en la liguilla. En cambio, a La Sara del Cordón los problemas técnicos hicieron que la tercera pasada estuviera lejos de la excelencia.

Rubino está feliz

“Estoy feliz, principalmente porque los Momo volvieron a ser lo que eran”, dijo Horacio Rubino minutos después que se conocieran los resultados de la categoría parodistas.

Es que Momosapiens brindó un gran espectáculo desde todo punto de vista, con una de las mejores parodias del carnaval (CODA), volviendo a ser referente en la categoría y, principalmente, el rival a vencer.

Los puntajes de la segunda rueda se sucedían en Ciudad Fútbol, en Malvín Norte, y los Momo quedaban bien posicionados. La liguilla fue contundente. Una mayoría de máximos hicieron que pareciera imposible que Momosapiens perdiera el cetro. Sin embargo, se esperó hasta el último punto de Zíngaros para empezar a festejar.

En este carnaval la competencia fue más que interesante. Aunque luego, tras conocerse los puntajes, el jurado parecía tener decido el voto a favor de Momosapiens, incluso aún antes de la actuación de Zíngaros, que tras una segunda rueda de muy buen nivel se había metido en la conversa junto a Caballeros.

Fue finalmente Caballeros, como se vio desde la primera rueda, quien secundó al conjunto de Rubino. Tal vez, las levantadas artísticas de la segunda rueda y la liguilla de Zíngaros lo pusieron en consideración nuevamente, pero, evidentemente no fue así para el jurado.

Cantar pese al dolor

Para Doña Bastarda no fue un carnaval más. Desde un día antes de arrancar el carnaval, la murga estuvo en el candelero, cuando el Inau afirmó que el texto del cuplé “Yo juro que por mi Patria” no era apto para todo público.

Desde allí nada fue lo mismo, aunque luego la murga apeló y pudo recibir el aplauso de pie en casi todos los tablados que actuó en esta temporada. Después, el 22 de febrero llegó la noticia más triste: falleció Agustín Ríos, integrante de la murga desde su fundación.

La murga hizo de tripas corazón y, arriba del escenario, en la liguilla dejó una actuación memorable. No por el canto, porque no fue la noche que mejor cantó, ni tampoco tuvo la mejor interpretación. Simplemente la murga se entregó y dejó salir todo lo que tenía adentro de forma catártica.

En la Noche de los Fallos, Doña Bastarda fue el segundo conjunto en ser escrutado en la categoría, por lo que debió esperar hasta el final para poder festejar. Hasta el último punto de Un Título Viejo, la murga esperó para festejar, abrazarse, llorar y recordar a Agustín Ríos. “Él está acá", decían y se repetía como un mantra. “Acá perdimos. El concurso es otra cosa, pero nosotros perdimos a nuestro amigo”, dijo Camilo Abellá, director escénico y responsable del conjunto.

En murgas, el jurado parecía haber despegado a La Bastarda ya a esa altura, y en la liguilla lo que hizo fue acentuar el dominio, basado en ese tremendo trabajo.

No obstante, y yendo a los otros puestos, sorprendieron algunas posiciones, sobre todo la de Patos Cabreros, relegados a un sexto puesto que pocos imaginaban. Es más, muchos pensaban que la murga de Nelson Ferro disputaría el cetro con la Bastarda.

Otra cosa que sorprendió fue la corta distancia entre La Gran Muñeca, La Nueva Milonga, Falta y Resto y Cayó la Cabra, de apenas cinco puntos, lo que dejó casi que un cuádruple empate en el segundo puesto.