Llegó a Uruguay "El tiempo desolado", libro clave para entender al escritor J.G.Ballard

Los amantes de la literatura peculiarísima del gran escritor británico J.G. Ballard, cuyo estilo post apocalíptico obsesivo ha llevado a acuñar el neologismo "ballardiano", vienen en racha en Uruguay.



Durante años, una buena parte de su vasta bibliografía (cubierta mayormente por la legendaria editorial Minotauro) estuvo presente en los saldos de ofertas de librerías montevideanas. Especialmente en el este del país, los comercios que ofrecen "uno por 100, tres por 250" -ajustados al alza un 50 %hace pocos años- eran pródigos en libros de Ballard.



Prácticamente todos han desaparecido ahora de esos estantes (excepto por la reciente inclusión de su colección de relatos Fiebre de guerra, editado por Berenice), en manos de su público siempre ávido.



La última buena noticia para los "ballardianos" es la llegada al país de El tiempo desolado, en una versión definitiva del ensayo que escribiera en 1993 el ensayista Pablo Capanna. Editado por Letra Sudaca, es distribuido y vendido en Uruguay por la librería Escaramuza (Pablo de María 1185).



Capanna es una de las personas más idóneas para escribir sobre Ballard y sobre ciencia ficción en general. En 1966, cuando no existía ningún libro en español sobre el género (y muy pocos en inglés), escribió El sentido de la ciencia ficción, un ensayo bien argumentado e inteligente sobre un tema amplísimo, que siempre despierta controversia y sobre cuya definición uno no puede encontrar ni siquiera dos estudiosos que estén cien por ciento de acuerdo.



En aquel libro, un jovencísimo Capanna definía ya a un joven Ballard como "un hito en la evolución del género". No es de extrañar entonces que 27 años más tarde (cuando Ballard ya había pasado a ser "mainstream", sobre todo gracias a la adaptación de Steven Spielberg de su novela El imperio del sol) le dedicara un libro entero. Hizo otro tanto con autores como Philip Dick, Cordwainer Smith o el cineasta Andrei Tarkovski.



En El tiempo desolado, Capanna, además de interpretar el legado de Ballard, explica cómo es posible que la realidad se haya vuelto "ballardiana".



La ciencia ficción no tiene como cometido "adivinar" el futuro, al contrario de lo que muchos piensan, ni su mérito radica en ello, pero Capanna revela cómo Ballard, por ejemplo, "fue el que mejor anticipó las mudanzas culturales de los tiempos por venir". Incluso aunque ese no era su propósito ni le interesaba.



Como en otros libros del autor, El tiempo desolado mezcla biografía, filosofía y análisis, un buen punto de partida para intentar comprender por qué las imágenes que conjura Ballard nos siguen resultando tan atrayentes e inquietantes.



Montevideo Portal