Noticias

Llegaron más de un millón de turistas en temporada: sus orígenes y la comparación con 2025

Más de un millón de turistas ingresaron a Uruguay en el inicio de la temporada de verano, según datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones. Entre el 20 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026 entraron al país 1.060.061 personas, en lo que marcó el comienzo del período de mayor movimiento turístico del año.

Al comparar estas cifras con el mismo tramo de la temporada 2024-2025, cuando se habían registrado 1.096.099 ingresos, se observa una leve caída de 3,3%. De todos modos, el volumen se mantiene en niveles altos y refleja una dinámica diferente, según los mercados emisores.

Los argentinos volvieron a ser el principal grupo de visitantes, con 515.698 ingresos, aunque mostraron un descenso respecto al verano anterior, cuando habían sido 584.793. En segundo lugar se ubicaron los uruguayos no residentes, con 331.390 entradas.

También llegaron 83.246 brasileños, 18.968 estadounidenses y 16.882 paraguayos. Mientras bajó la llegada de argentinos, se registró un aumento de turistas provenientes de Brasil y Estados Unidos en comparación con la temporada pasada.

En cuanto a los puntos de ingreso más utilizados, Paysandú encabezó la lista con 199.642 personas, seguido por Colonia con 195.071 y Fray Bentos con 186.402. El Aeropuerto Internacional de Carrasco concentró 142.024 entradas y Salto 86.665. También hubo un movimiento relevante en el puerto de Montevideo, Rivera, Chuy, Río Branco y Maldonado.

Durante el mismo período se contabilizaron 1.014.367 egresos del país, principalmente por Colonia, Paysandú, Fray Bentos, el aeropuerto de Carrasco y Salto.