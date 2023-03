Leo Pacella: "El escenario es la vida misma; lo que sucede ahí ya fue, no hay cómo zafar"

Carnaval 2023

Por Fernando Tetes



“Nosotros desde el primer año quisimos ir por el primer premio, pero estábamos re lejos. Nosotros creíamos que estábamos cerca, pero los que ganaban y el jurado, no tanto”, comienza aclarando Leo Pacella entre risas.

A una distancia similar trató de pararse esta conversación. Lejos de las luces, de los premios, pero pasando por historias que tienen mucho más que ver con el concepto Choby´s que con las circunstancias de cada año.

Era el regreso de Leo al carnaval, al concurso y a la adrenalina que parece que fue ayer. “No siento que pasó tanto tiempo entre mi última actuación y el regreso al Teatro de Verano. Sin embargo, fueron tres años”, confiesa.

Y agrega: “Cada vez que vengo al Teatro de Verano, me despierto con nervios en el estómago, ansiedad. No es sólo por Carnaval. Me sucede en cada obra que estreno. No es lo mismo que con la tele o la radio, que de alguna forma te vas acostumbrando. Es un tanto especial, entre tantas variables que pueden salir mal, que vivís todo el día pensando. Pero al final, cuando subís al escenario, es la vida misma. Está sucediendo. Ya no hay especulaciones. Si le errás, ya fue”, alerta.



Leo Pacella confiesa que las escenas que llegan al concurso con menos rodaje en los barrios Los Choby´s suelen repasarlas un poco más para vencer la inseguridad, “pero eso es tan incierto”. “Hasta en lo que más repasas, de pronto a un compañero le viene una laguna y a la miércoles, o le entrás mal al público. O a mí mismo me ha pasado muchas veces de entrar equivocado en los diálogos. Pero existe la magia de la fe poética, como dice Alejandro Dolina. El público comienza a creer y si te equivocás, no creen que le erraste. En un tablado nos pasó que en una escena en la que hacemos de gauchos patones nos equivocamos. Es un momento muy picado, en el que hablamos todos, nos respondemos, hablamos todos juntos, de todo. Y nos hicimos un tuco tan grande que dijimos vamos a empezar de nuevo, esto es una cagada. Y la gente empezó a reírse, la iniciamos de nuevo, y volvieron a meterse en la historia como si no hubiera sucedido nada. Estamos haciendo humorismo. En el drama cuesta más generar un clima, y si lo rompés es mucho más difícil volver a crearlo. Pero pese a que sabemos que algo puede salir mal e igualmente volver a la jugada inicial, siempre me pongo nervioso”, admite.



Jugando al error

Sus compañeros y amigos de aventuras escénicas siempre alertan: miren que Leo no está tan loco. Todo lo que hace está súper ensayado, incluso cuando se confunde o algo parece que le sale mal. Es como desenredar el mito de que Leo es arrebatado en el escenario.

“Es que nosotros en Los Choby´s nos basamos en lo anti escénico, en errores, necesitamos que todos se crean que somos así, pero es parte del juego. Todos participan de esto. Vuelvo a citar a Dolina: van a una obra de teatro en la que muere el rey y todos saben que es un actor que termina y se va a comer una pizza a su casa. Pero en el momento en el que estamos jugando, jugamos todos. Si vas a la obra en plan 'ya sé que es un actor y no muere', entonces no se genera nada. En esa parte del juego, entra todo lo de los errores y confusiones. Pero eso no quiere decir que cuando hay un error no lo blanqueemos. El espectáculo de este año es tal cual eso. Como le pedimos escenas a otros conjuntos, y siempre tienen una dificultad, sucede mucho esto de jugar. Le pedimos escenas a los lubolos pero no tenemos los tambores. O le pedimos una escena de Tabaré Vázquez a Zíngaros, pero como no tenemos la ropa, se la pedimos a la revista Madame Gótica. Y claro, nada coincide. En esos errores está basado nuestro humor”.

Entrada directa

En algunas otras categorías se puede jugar a generar climas. En el humorismo, el público rápidamente debe entrar en clima. Eso es parte del secreto para que funcione este tipo de espectáculo, y los Choby´s lo manejan perfectamente.

Pacella confiesa que hace poco le encontraron la vuelta a esa movida.

“Antes hacíamos presentaciones y cosas previas tradicionales. Un merengue diciendo 'hola, Carnaval', y una presentación diciendo 'gracias, Carnaval'. Sin mucha historia. Después empezamos a encontrar chistes o juegos. Incluso para este 2023 buscamos algo que tuviera que ver con el espectáculo y que fuera gracioso de entrada. La idea que nos presentó Katya Zakarian de armar un espectáculo con lo que le sobra al resto fue perfecto porque todo comenzó a funcionar desde la presentación hasta la despedida”, comentó Pacella.

Incluso confesó que la idea de poner en clima rápidamente al público suelen tratarlo mucho en Madame Gótica, la revista de Zakarian.

“La idea es que se entienda de entrada de qué se trata. Sino después terminás sobreestimando a la gente, tratando de que entienda cosas que solo vos sabés que quisiste decir. Por esto, estos restos de 2023 calzaron justito para que todo funcione desde el comienzo”, señaló.

Desde afuera

Leo Pacella estuvo un par de temporadas ausente de los escenarios en Carnaval, aunque participó como técnico, pero sin actuar ni concursar.

“Podría decir que extrañé lo artístico, pero igualmente yo ensayé todo el año con el conjunto”, dice Paella, aunque tiene claro que en un momento corrió el rumor de que subiría para actuar en la liguilla pese a estar inscripto, pero no haber participado de las ruedas anteriores.

“Estuvo salado cómo todo el mundo decía que yo iba a subir en la liguilla. Yo no quería defraudar a nadie, pero el conjunto estaba bien. Me parecía que subir en el Teatro de Verano iba a distraer. Había quienes opinaban que si actuaba en la liguilla el conjunto ganaba. Pero yo no quería ganar por subir en la liguilla, sino porque el espectáculo estuviera bueno. Creo que fue una buena decisión no participar”, explicó.

Leo Pacella dice que las ideas siempre son de alguien, pero solo con eso “no se hace patria”. Igualmente es bueno destacar que la ocurrencia de la murga muda de La Gran Muñeca fue suya.

“Pero todo es de todos. En Los Choby´s, tanto el texto como la puesta en escena como todo lo que se ve sobre el escenario es el resultado del trabajo colectivo. Con Julio Yuane alcanzamos las letras, pero lo que sucede en las escenas y cómo las transforman es parte de ellos. Y en La Gran Muñeca fue igual. Trabajamos muchas ideas juntos, incluso cuando estábamos ensayando, Marcel Keoroglián, Nacho, Pitufo, Flor Infante tiraron un montón de ideas y varias quedaron afuera porque no se podía hacer todo. Y en el caso de la murga muda, no podíamos tenerla 10 minutos sin cantar. Tiraban mil opciones de chistes. Si la alargaba un poquito más, me echaba Pitufo”, dice entre risas.

De la barraca a la escena

El tío de Leo es propietario de una barraca grande de Montevideo. Hasta hace unos años se lo podía encontrar a Pacella atendiendo detrás del mostrador, recomendando desde azulejos para baño hasta grifería.

“En un momento le dije a mi tío que quería probar a vivir del humor porque me estaban saliendo muchos trabajos. Veía que si tenía más tiempo, podía generar mejores oportunidades. También es bueno destacar que tengo techo propio gracias a él. Entonces eso me cambió la realidad. Puedo vivir con menos y sé que tengo donde ir a dormir. Mi tío me confesó que siempre supo que yo iba a renunciar para dedicarme a los escenarios, y me apoyó muchísimo”, explicó.

“Yo no me siento famoso, sino conocido. Mucha gente me conoce. Pero la fama es otra cosa. La tele y el Carnaval son dos formas muy grandes de exposición. Y el público es muy cariñoso conmigo. Creo que porque hacemos humor. Es difícil caer mal si hacés humor”, dice con pasión.

No reniega que en estos últimos años ha “hecho una diferencia como para tener un poco de ahorros para cuando vienen las malas, y que antes no tenía nada. Y también es verdad que no tengo hijos, ni auto, ando en bici muy feliz, aprovechando cada trayecto. No tengo más gustos lujosos que ir alguna vez de viaje o salir a cenar. O por ejemplo, si se me complica, me tomo un Uber sin pensar como antes dos veces si me alcanzaba la plata”, explica.

Otros rumbos

“Sí, claro que estoy para salir en otro conjunto que no sea Los Choby´s”, dice enfático. “Este 2023 tenía unas ganas bárbaras de salir en La Gran Muñeca, como en todos los grupos que me lo ofrecen. Pero al final de cuentas podés salir sólo en uno, y Los Choby´s siempre me tiran mucho más. Es una historia propia, que armamos como queremos junto a Julio Yuane, los sí y los no son nuestros, tenemos una forma particular de trabajar. Son muchas cosas que nos unen. Pero así como digo esto, también afirmo que cada vez que salí en otros conjuntos me gocé mucho. Me metí en la Muñeca porque quería ver cómo trabajaban Marcel, Pitufo, Nacho, toda esa barra”, afirma.

Palmarés

Leo Pacella fue figura máxima del carnaval en 2010, 2012 y 2020.

En 2008 faltó por primera vez desde 2005 a Los Choby´s, y fue para ganar el primer premio con Zíngaros. Faltó en el Carnaval anterior, en el que decidió no salir por razones familiares, justo cuando sus humoristas ganaron su tercer título al hilo. También formó parte del plantel de 2010 que quedó un punto debajo de Sociedad Anónima (1559 contra 1558) ya que le descontaron dos unidades por bajarse del escenario del Teatro de Verano pasados del horario establecido.

