Legado de amor: campaña iniciada hace 20 años tendrá otro fin tras muerte de destinatario

En agosto del año 2005, los mercedarios María Laura Zefferino y Roberto Fernández recibieron una noticia terrible. Su hijo Renato, entonces de 5 años, fue diagnosticado con un glioma quiasmático hipotalámico. El tumor amenazaba con provocarle ceguera a corto plazo y reducir su expectativa de vida a unos pocos años.

Su esperanza era un tratamiento quirúrgico en Alemania, cuya concreción requería conseguir 60.000 euros.

Mediante una intensa campaña solidaria, la meta se logró, y el procedimiento fue exitoso en principio. Sin embargo, su salud debió seguir siendo monitoreada periódicamente, lo que hizo que el niño regresara años más tarde a Alemania.

La campaña de ayuda para Renato tuvo en su momento un sobrante cercano a los 30.000 euros, debido a la gran cantidad de aportantes y a que se logró obtener por la cirugía un precio menor al acordado de forma preliminar.

Tras el procedimiento, Renato tuvo una sobrevida de 20 años, pese a que su salud se resentía esporádicamente. Este año, su condición empeoró, y el 1º de abril se produjo su deceso.

En las últimas horas, sus padres tomaron una decisión: usar aquel excedente de dinero, que atesoraban para la eventualidad de nuevos tratamientos para su hijo, en una causa noble.

“Hoy se acaba de cerrar la cuenta donde estaba todo el dinero sobrante de la campaña solidaria de ‘Todos por Renato’ del año 2005”, informaron los padres del chico en redes sociales.

El dinero “fue donado, realizándose la transferencia a la cuenta de la campaña que se está realizando actualmente: ‘Todos por Ale’, para llevarlo a realizar un tratamiento en España. El monto transferido es US$ 29.296”, añadieron los progenitores.

“Este dinero siempre estuvo bajo nuestra custodia por si Renato lo necesitaba para algún tratamiento. Hoy queremos hacer realidad nuestra promesa en memoria de Renato de que lo que sobrara iba a ser destinado para ayudar a un niño que lo necesitara como lo necesitó Renato en su momento. Sabemos que Renato se siente feliz de poder ayudar como lo hizo en su corta vida, con su gran vocación de servicio, participando y defendiendo muchas actividades sociales”, concluyeron.

Todos por Ale

El dinero donado por los padres de Renato servirá para ayudar a Alejandro Esteves Estigarribia, de 2 años, a quien meses atrás le detectaron un ependimoma de grado 2 de 30 milímetros, por lo que ya fue sometido a dos cirugías y necesita una tercera intervención, además de un tratamiento posterior con radioterapia especializada en oncología pediátrica.

Luego de evaluar distintas opciones para el posoperatorio, surgió una alternativa que puede mejorar muchísimo su pronóstico y reducir los riesgos a largo plazo: la terapia con protones.

Este tratamiento se realiza en España y es una forma de radioterapia mucho más precisa, que permite atacar el tumor con mayor exactitud y reducir al mínimo el daño en las áreas sanas del cerebro, lo que podría significar menos secuelas y mejores posibilidades de recuperación.

El costo total estimado de este tratamiento está entre US$ 150.000 y US$ 200.000.

Se puede colaborar mediante la cuenta BROU en pesos 001151512-00001 o cuenta en dólares 001151512-00003, a nombre de Lucía Estigarribia.

