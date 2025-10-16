Cultura

La tercera temporada de “Envidiosa” ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo será?

Montevideo Portal

Una de las series más populares de Netflix, Envidiosa, volverá próximamente a la pantalla chica con su tercera temporada.

Griselda Siciliani confirmó en una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido (Canal 13) que la serie que protagoniza junto a Esteban Lamothe, Pilar Gamboa y Martín Garabal tendrá su tercera etapa, que se estrenará en el mes de noviembre.

La serie argentina Envidiosa de la plataforma Netflix fue el contenido de streaming que generó la mayor cantidad de conversaciones e interacciones en redes sociales en Uruguay durante febrero de 2025, de acuerdo con el último monitoreo de engagement de la empresa Kantar Ibope Media al que accedió Montevideo Portal.

Ibope generó una lista de los 10 contenidos que produjeron la mayor participación e interacción en el último tiempo a través de menciones y hashtags en X, Facebook, Instagram, TikTok, blogs y portales de noticias.

Envidiosa, una comedia que sigue las desventuras de una mujer que se obsesiona con la vida perfecta de otras personas, llevándola a tomar decisiones cada vez más extremas, tuvo más de 403.000 interacciones y menciones en redes sociales.

