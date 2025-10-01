Cultura

La presentación del libro de Ponce de León, en el que da detalles del divorcio de Lacalle

Lorena Ponce de León participó de una nueva y particular Feria del Libro de Montevideo, en la que la periodista Rosana Zinola presentó el libro que la tiene como protagonista y narra detalles de su vínculo con su exmarido, el expresidente Luis Lacalle Pou.

Con firma de libros, la exjerarca de Sembrando acompañó en la noche del pasado martes el conversatorio de Zinola junto a Verónica Correa, en el que dialogaron “desde el corazón” sobre el libro Lorena Ponce de León. De palabra, que tiene detalles de su divorcio y cómo era el vínculo con Lacalle Pou cuando fue mandatario.

A fines de agosto, el semanario Búsqueda adelantó parte del libro de Penguin Random House con intimidades de la pareja que se conoció durante su adolescencia, se casó en el 2000, tuvo tres hijos y se divorció en junio de 2024.

Ponce de León fue una pieza importante en la campaña presidencial de su entonces marido, a quien acompañó en sus giras proselitistas. Luego, una vez que Lacalle llegó al poder, atrajo la atención al crear y dirigir el programa Sembrando, con el fin de promover el emprendedurismo a escala nacional.

Tras la separación, Ponce de León no hizo declaraciones acerca de su vida privada. Sin embargo, parte de su intimidad, y en concreto el contexto de la ruptura con Lacalle Pou, son abordados en el libro.

Ponce de León cuenta que recibió “ofertas” de diversos sectores partidarios para militar políticamente. Sin embargo, ella había tomado —al menos hasta las pasadas elecciones— la decisión de no hacer política partidaria activa.

En la obra, la ex primera dama también refiere que Lacalle no veía con buenos ojos que ella cultivara un alto perfil o ganara presencia mediática. Tampoco habría estado de acuerdo con que ocupara cargos públicos, e incluso se habría manifestado en desacuerdo con la idea de que dirigiera el proyecto Sembrando

“Luis no quería. Pero en la campaña yo siempre le decía que, si llegábamos a ganar, yo quería estar en el lugar de hacer. Y, básicamente, Luis no quería que yo estuviera en ningún lugar. Esa es la realidad. Sobre todo por el tema de la notoriedad y que figurara, no le interesaba mi presencia en ningún lado”, fueron sus palabras.

En ese sentido, Ponce de León consideró que la actitud del presidente quizá tuvo que ver con “resguardarla”. “Pero tampoco quería que me luciera mucho, algo que en ese momento me lo llegó a decir”, confesó.

“Parte de nuestra separación es un poco por eso. Mi protagonismo no le gustó nada; más allá de que yo me luciera o no, si yo le daba sombra o no le daba sombra…, es que no quería. No quería que estuviera, que yo figurara mucho, no le interesaba. Lo desenamoró, vamos a decirlo de esa manera, porque, en realidad, es un poco eso”, añade.

La exesposa del líder del Partido Nacional sintió que parte de su “misión” y de su “alma” era “acompañarlo para que llegara a presidente”. “Si yo seguía sosteniendo mi relación, que de repente podría haberla sostenido por un tiempo, porque los dos estábamos en la misma situación, podríamos haber hecho un pacto… qué sé yo… podrían haber pasado muchas cosas, pero realmente entendía que había que cortar e irse. Y Luis tampoco lo quería”, refiere.

Por ello, en 2022 tomó la decisión de irse de la residencia presidencial, ya que hubiera sido “raro” que el presidente lo hiciera. Actualmente, Ponce de León se dedica de forma particular al paisajismo y está en pareja con el empresario sanducero Alejandro Teske.