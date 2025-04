La muy catastrófica visita al zoo, el nuevo libro de Joël Dicker

Cultura





El escritor suizo Joël Dicker, célebre por su éxito internacional con La verdad sobre el caso Harry Quebert, cambia de registro con La muy catastrófica visita al zoo, un libro para “lectores de 7 a 120 años” que marca su incursión en la literatura para todos los públicos. Con más de 22 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, Dicker se atreve con una historia protagonizada por una niña que investiga una serie de misterios sin asesinatos, pero con muchos mensajes sobre la sociedad actual.

En diálogo con El HuffPost, Dicker reflexiinó sobre temas como la polarización política, la desinformación en redes sociales y el rol de la educación. “El problema de la polarización hoy es que no somos capaces de soportar que el otro sea distinto, que piense diferente”, sostiene el autor. Para él, la democracia se basa justamente en convivir con esas diferencias.

Un nuevo rumbo, la misma exigencia

Aunque es conocido por sus thrillers, Dicker asegura que este cambio de género no fue premeditado. “Es seguir mi autenticidad. No lo hice porque esté de moda, sino porque me apetecía mostrar otra cosa”, explica. Su nuevo libro, protagonizado por Joséphine, una niña narradora, le permitió explorar temas como la democracia, la diversidad y la educación desde otra perspectiva.

“La escuela es un santuario para los niños”, dice Dicker, convencido de que los profesores deben contar con los medios adecuados para acompañar a sus alumnos. También critica el impacto de las redes sociales: “Estamos bajo el paraguas de la manipulación y nos estamos desenganchando de nuestras responsabilidades”.

La amenaza de las redes y el desafío de leer

Dicker denuncia cómo las redes sociales alimentan la desinformación: “Cuando buscás 'sistema solar' en YouTube, no te aparece un video de la NASA, sino uno que dice que la Tierra es plana. Eso es lo que genera engagement”.

Consciente de que los más jóvenes están atrapados por las pantallas, el escritor espera que su nuevo libro pueda ayudar a acercarlos a la lectura: “Hace falta quitarles el teléfono de las manos. Los padres tienen que trabajar duro para engancharlos a los libros. Pero también tienen que ser ejemplo y dejar el teléfono ellos”.

Memoria, identidad y comunidad

Otro tema recurrente en la obra de Dicker es el pasado. “Uno de los peligros es no recordar, no ir atrás. Sin memoria, somos una sociedad sin identidad”, afirma. Señala, además, la necesidad de recuperar el espíritu fundacional de proyectos como la Unión Europea: “Nos hemos olvidado de por qué estamos aquí y necesitamos volver a eso”.

Finalmente, sobre la escritura y la inspiración, reconoce que las ideas no llegan solas: “Es un proceso laborioso, como construir una imagen pixel por pixel. La inspiración viene trabajando”.

El libro

Es víspera de Navidad y la visita de la clase de Joséphine al zoo ha sido una catástrofe. Nadie sabe qué ha pasado exactamente y los padres de la niña están dispuestos a descubrirlo. Mientras la investigación avanza, comprendemos poco a poco que una catástrofe nunca llega sola, que las apariencias engañan y que los acontecimientos pueden tomar un giro que nadie imagina. Es una novela divertida y emocionante, repleta de guiños sobre nuestra sociedad, sobre la democracia, la educación inclusiva, el rol de los padres y de los maestros. Y con esas sorpresas que tanto caracterizan al autor.