Tiempo libre

La llegada del puente Buenos Aires-Colonia y la posible influencia al balneario Santa Ana

Montevideo Portal

A pesar de que a finales de los años 90 se intentó la construcción de un puente que uniera Buenos Aires con Colonia, el proyecto quedo en nada, debido a innumerables obstáculos.

Sin embargo, en la actualidad, el gobierno argentino analiza concretar la idea de un puente que una a ambos países.

Según Canal 26, dos empresas presentaron al Ministerio de Economía argentino el proyecto titulado Construcción, Operación y Mantenimiento del nuevo “Puente Internacional Brazo Largo (Argentina) – Nueva Palmira (Uruguay)”.

El proyecto se ejecutaría como concesión de obra pública, y en total serian 38 kilómetros de puente y rutas de acceso, que demandaran una inversión de 310 millones de dólares aproximadamente y requerirán cuatro años de trabajo.

Si el proyecto se concreta, un posible beneficiado podría ser el sector turístico del departamento de Colonia, y más concretamente el balneario de Santa Ana, un lugar apacible donde el silencio solamente es interrumpido por el canto de los pájaros.

La revista Gente, describe al balneario como una localidad que atrae tanto a familias como a parejas, y que cuenta con calles de tierra, casas de veraneo y una extensa playa, que desde la orilla en los días despejados permite ver el contorno lejano de los cerros de Piriápolis.

Ubicado a 20 kilómetros de Colonia del Sacramento, que equivalen a unos 20 minutos de viaje en auto o transporte local, el movimiento del balneario es moderado incluso en temporada, hay espacio de sobra para realizar diversas actividades como leer bajo el sol o simplemente caminar descalzo por la arena.

La playa del lugar es descrita por Gente como de aguas calmas que permiten nadar sin sobresaltos, descansar con flotadores o practicar actividades suaves como kayak o paddle surf. Además, la zona es elegida por aficionados a la pesca que llegan durante el año a buscar pejerreyes, peces dorados y otras especies.

Otro de los grandes atractivos es el bosque costero, con senderos internos que atraviesan pinos, eucaliptos y especies autóctonas.

A nivel de hospedaje, Santa Ana ofrece cabañas, posadas y casas de alquiler temporario, algunos de estas opciones cuentan con vistas al río, y se recomienda reservar con anticipación en verano.

Montevideo Portal