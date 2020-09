La impresionante escultura de Bob Marley hecha por el artista plástico Javier Abdala

Noticias

El artista plástico Javier Abdala Estable compartió en las redes una de sus últimas piezas: una enorme escultura del rostro de Bob Marley.

"En esta oportunidad tuve el encargo de Sebastián Gutiérrez, productor de cannabis medicinal, que me pidió a Bob Marley porque fue un gran impulsor de la legalización de la marihuana. Hice este relieve y documenté parte del proceso como algo lúdico y mi primo Pablo (Abdala, ex NTVG) se encargó de editarlo. Tanto la música como el cine están muy presentes en lo que yo plasmo en mi trabajo, a veces he hecho músicos por los que siento mucha fascinación. Nick Cave o Bethoven... Todos músicos que están muy presentes a lo largo de mi vida. Tom Waits, un músico súper creativo al que llevo más de 30 años escuchando, decía que hacer música es como "el arte de los niños", porque cuando dibujan se van para afuera de los límites. Mis cuadros tienen algo de eso también, se expanden, salen del soporte de fenólico", cuenta el artista a Montevideo Portal.

Aproximadamente un 80% de la obra la hizo en 15 días. "Ojos, nariz y boca son de cedro. Compro podas de cedro azul o del Líbano. Todo lo otro es reciclado: la camisa son chapas de la imprenta que se pueden modelar fácilmente. Pegué un gobelino y le di color verde. El pelo son pedazos de cubierta de camión que encontré en la ruta. Tengo instrumentos, sillas... Corté una guitarra eléctrica y lo usé para parte del rostro", detalló el artista sobre esta pieza.

Con una vasta trayectoria que comenzó en el taller Barradas de Malvín cuando apenas era niño y se afianzó con más de una década aprendiendo del reconocido escultor Javier Nieva (autor del Golero de estadio Centenario en bronce o de la Virgen de la Capilla de Haedo, entre otras obras), Abdala encontró en el reciclado de materiales un sello personal.

"El primero fue leyendo una novela de Yasunari Kawawata. Fascinado veo en la solapa la cara del escritor y leo la pequeña información de él y hubo una especie de conexión con su cara y fue el primer relieve que hice, todo con piezas de madera de cedro. Armé como un puzzle. Al principio tenía poco color, solo en el fondo. A lo largo de los años fui incorporando el reúso de materiales, más allá de la talla en madera. Añado materiales que me van llegando o que encontré en el taller. Patas de sillas, pedazos de auto...", cierra el artista.