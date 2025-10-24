Cultura

La historia del icónico edificio de Punta del Este que venden por más de US$ 4 millones

El Edificio Casino Míguez, un ícono arquitectónico de Punta del Este que funcionó como hotel de lujo, casino y cine, está a la venta por US$ 4.300.000. En 2023, la Intendencia de Maldonado (IDM) resolvió que el emblema puntaesteño fuera declarado como Bien de Interés Patrimonial, debido a su valor histórico.

El edificio fue construido en 1942 por José Barbieri y Juan Antonio Bermúdez. La Dirección General de Urbanismo destacó la importancia del inmueble “en el paisaje de Punta del Este, en particular es el símbolo que define el ingreso a la Península”.

“Es un icono que nos recuerda la mejor arquitectura de ladrillo y piedra del Punta del Este de las décadas 1940 y 1950, su enclave es privilegiado, el gran espacio libre en que se ubica la Liga de Fomento habilita la visualización en perspectiva y como punto focal desde la Rambla Claudio Williman”, destacó la dirección de la comuna maldonadense.

En la planta baja del edificio se encontraba la sala de juegos privada, que fue ícono de la movida puntaesteña, por donde pasaron músicos y figuras destacadas del arte, según el Centro de Documentación Histórico-departamental de la Casa de la Cultura de Maldonado.

El casino privado funcionó durante diez años y luego pasó a estar bajo la órbita del Estado. En 1970, el edificio fue reciclado y se convirtió en una propiedad con apartamentos. En esa misma década, se instaló el Cine Lido, uno de los más antiguos de la zona; funcionó hasta el 2009.

La propiedad está publicada en la página web de la inmobiliaria Market del Este.