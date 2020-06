La escritora uruguaya Peri Rossi recibió de forma virtual el premio José Donoso

Cultura

La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi recibió este lunes "de forma virtual" el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso que le fue concedido en septiembre de 2019 por su amplia trayectoria de más de 50 años entregada a la escritura y destacada en diversos géneros literarios.

El galardón, que entrega la Universidad de Talca desde 2001 a escritores de habla hispana y portuguesa como homenaje al autor chileno José Donoso (1924-1996), tuvo que entregarse por primera vez en su historia a través de videollamada con la escritora, quien reside en la ciudad española de Barcelona.

La galardonada, además del rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas; la coordinadora del jurado, Claire Mercier, y el gerente de Santander Universidades e Instituciones, Rodrigo Machuca, grabaron videos desde sus hogares para acortar las distancias y concretar de manera virtual la entrega del reconocimiento.

Peri Rossi se refirió en su intervención en la ceremonia digital al significado que tiene recibir el premio en medio de la situación de anormalidad generada por las restricciones de movimiento decretadas en medio mundo para prevenir el contagio del coronavirus SARS-CoV-2.

"Recibo este premio a la vejez, y cuando una terrible pandemia azota a la humanidad para recordarnos aquello que el gran poeta ciego metaforizó en el canto VI de La Ilíada: "Cual la generación de las hojas, así la de los hombres. El invierno esparce las hojas por el suelo, y al llegar la primavera, otras hojas renacen. Del mismo modo, una generación humana nace, y otra perece. Contra cualquier vanidad, somos las hojas de esos árboles que nacen y mueren sin saber por qué", afirmó.

"Para no ser tan solemne, como mi gran amigo Julio Cortázar, que se reía de cualquier solemnidad, ahora diría que esta comparación homérica sobre el viento y las hojas me recuerda el título de la famosa película 'Lo que el viento se llevó'. Porque las hojas no se preguntan ni por qué, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, por lo cual, carecen de angustia, pero Clark Gable y Vivien Leigh sí. Yo también", agregó Peri Rossi.

Por su parte, el rector resaltó que "no ha sido fácil poder entregar este premio" dadas "las condiciones son muy particulares" del momento.

"No vamos a tener la posibilidad de escuchar un discurso con un público apasionado siempre por oír a los premiados, sólo vamos a poder hacerlo por Internet o a través de estos vídeos. Pero lo importante es que no vamos a cejar como institución a seguir entregando este reconocimiento a quienes nos alimentan el alma", señaló Rojas.

"Cristina Peri Rossi es una de ellas, con una destacada trayectoria, méritos abundantes y una obra maravillosa, muy apreciada no solamente en España y Uruguay sino también en nuestro país", abundó.

Cristina Peri Rossi, nacida en Montevideo en 1941, es licenciada en Literatura Comparada y comenzó su carrera como escritora en 1963 con el libro de cuentos "Viviendo".

En 1968 publicó la novela "Los museos abandonados", en 1969 "El libro de mis primos" y en 1972 se exilió en España.

El premio José Donoso fue instituido por la Universidad de Talca en memoria del destacado escritor chileno que le da nombre, fallecido en 1996, quien obtuvo el Premio Nacional de Literatura.

El ganador recibe una medalla y un diploma, además de un premio en dinero de 50.000 dólares.

Entre los últimos condecorados se incluyen a los escritores Diamela Eltit, Juan Villoro, Pedro Lemebel, Silviano Santiago, Raúl Zurita y Mario Bellatin.

EFE