La escritora argentina Mariana Enríquez gana el 37 Premio Herralde de novela

Cultura

La escritora argentina Mariana Enríquez ganó hoy la 37 edición del Premio Herralde de novela que concede la editorial española Anagrama, con la obra "Nuestra parte de noche", que se inscribe dentro del género del terror gótico.

Enríquez, que recibirá los 18.000 euros de dotación del galardón, se había presentado bajo el seudónimo de Paula Ledesma y el título ficticio de "Mi estrella oscura".

El jurado del premio estaba compuesto por el librero Lluís Morral, Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y la editora Silvia Sesé.



Enríquez, de 46 años, forma parte del grupo de escritores conocidos como "nueva narrativa argentina". Sus cuentos se enmarcan en el género del terror, y se han publicado en revistas internacionales como Granta, Electric Literature, Asymptote, McSweeney's, Virginia Quarterly Review y The New Yorker



En base a EFE.