La Vela Puerca realizará una nueva gira internacional: cuándo será y en dónde

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La legendaria banda La Vela Puerca continúa celebrando sus 30 años de trayectoria con una intensa actividad internacional. Luego de presentarse recientemente en Colombia y Chile, el conjunto anunció una nueva gira por España.
El tour europeo se desarrollará este mes de mayo y tendrá cuatro presentaciones en distintas ciudades españolas, en el marco del festival España Argentina Vibra Fest. La gira comenzará en Málaga, seguirá en Barcelona, continuará en Madrid y finalizará en Mallorca.
Las fechas confirmadas son:
- 22 de mayo – Málaga Forum (Málaga)
- 23 de mayo – Poble Espanyol (Barcelona)
- 24 de mayo – Autocine (Madrid)
- 27 de mayo – Es Gremi (Mallorca)
La Vela Puerca celebró en diciembre sus 30 años con un impactante espectáculo en la rambla de Montevideo en el que miles de personas se hicieron presentes para festejar junto a la banda.
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