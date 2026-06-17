La Primera Estrella: la historia del oro olímpico de 1924

Antes del Maracaná, antes de 1950, antes de cualquier gloria que los uruguayos reciten de memoria, hubo otra hazaña. En 1924, una selección desconocida cruzó el Atlántico y volvió con la primera estrella. Ahora, esa historia llega a Montevideo Portal en formato de microepisodios y también se vive completa en cines desde el 11 de junio.

La historia que pocos conocen

Un dirigente hipotecó su casa para financiar el viaje. Los jugadores entrenaban sobre la cubierta de un barco. Europa ni siquiera sabía dónde quedaba Uruguay. Dos meses después, aquella selección conquistó París y cambió para siempre la historia del fútbol. La Primera Estrella reconstruye esa epopeya con imágenes inéditas, testimonios de historiadores, periodistas e investigadores, y un recorrido actual guiado por César Troncoso, quien sigue las huellas de aquella épica cien años después.

Microepisodios en Montevideo Portal

El viaje, las polémicas, los protagonistas. Las historias que cambiaron para siempre el fútbol uruguayo están disponibles ahora en episodios exclusivos en Montevideo Portal. Cada entrega reconstruye una parte de aquella epopeya, con la historia completa esperando al espectador en el cine.

Podés ver los episodios online acá: https://www.montevideo.com.uy/primera_estrella/

¿La primera estrella vale o no vale?

Es una pregunta que sigue generando discusiones cien años después. ¿Por qué Uruguay tiene cuatro estrellas? ¿Por qué algunos las cuestionan? ¿Qué ocurrió realmente en París 1924? La película reconstruye el origen de una polémica que sigue vigente hasta hoy. Entender 1924 es entender por qué la Celeste lleva cuatro estrellas, una historia que continuó en 1928, 1930 y 1950 y que todavía vive en cada camiseta celeste.

La versión completa, en cines

La hazaña completa se vive en el cine. La Primera Estrella se estrena el 11 de junio en salas de todo el país. La versión cinematográfica incluye un epílogo exclusivo: "De la primera a las cuatro estrellas", que no está disponible en los episodios online. La película fue declarada de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura.

Comprá tus entradas y consultá salas y horarios acá: https://www.montevideo.com.uy/primera_estrella/

Quiénes estudiaron y quiénes hicieron la película

La reconstrucción histórica cuenta con los testimonios de Gerardo Caetano, Rafael Bayce y Facundo Ponce de León, historiadores, periodistas e investigadores que analizan el impacto deportivo, social y cultural de una hazaña que sigue definiendo la identidad futbolística uruguaya. La participación especial es de César Troncoso.

Dirección y Guion: Guzmán García

Producción Ejecutiva: Sebastián Bednarik · Alejandro Danielian

Dirección de Fotografía: Lucas Cilintano

Montaje: Guzmán García · Andrés Borotra · Octavio Tarigo

Música y Sonido Directo: Hernán González Villamil

Diseño Gráfico: Luca Doro

Diseño de Afiche: Roberto Cancro

Producción: Una producción de Sebastián Bednarik en coproducción con A Gente Filmes. Con el apoyo de ACAU y el Programa Uruguay Audiovisual.