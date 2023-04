La Comedia Nacional presentó a los nuevos integrantes del elenco estable: mirá quiénes son

Cultura

La Comedia Nacional anunció los resultados del llamado a concurso de oposición y méritos de actores y actrices para integrar el elenco estable. El concurso tuvo 240 postulantes, nueve personas fueron las ganadoras.

En la conferencia de prensa, que tuvo lugar en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís, participaron la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, la directora de Cultura, María Inés Obaldía, la directora de la División Promoción y Cultura de la comuna, Débora Quiring; la directora del Solís, Malena Muyala, y el director de la Comedia Nacional, Gabriel Calderón.

Categorías

Franja menores de 30 años: Joel Fazzi, Sofía Lara Morales y Dulce Elina Marighetti.

Franja entre 31 y 40 años: Mané Pérez, Mauricio González y Pablo Musetti.

Franja Mayores de 40 años: Elizabeth Vignoli, Rosario Martínez y Gustavo Saffores.

Ganadores

Joel Fazzi fue becario en el elenco estable de la Comedia Nacional durante 2022; participó en el Salto de Darwin, una obra dirigida por Roxana Blanco, y en la Trilogía de la Indignación.

Sofía Lara protagonizó la película 9 dirigida por Martín Barrenechea y Nicolás Branca, una coproducción entre Uruguay y Argentina.

Dulce Elina Marighetti ha actuado en No ver, no oír, no hablar; Arlequino, servidor de dos patrones, entre otras.

Mané Pérez es actriz y cantautora, trabajó en Ella sobre ella, La fiera, entre otras. Es directora del Instituto Universitario de Artes Escénicas.

Mauricio González es egresado de la escuela de teatro de La Gaviota; actuó en Barranca Abajo, Santito Mío, entre otras.

Pablo Musetti trabajó en Bang bang, estás muerto y Dandy, el príncipe de las murgas.

Elizabeth Vignoli es actriz del Teatro El Galpón. A lo largo de su carrera protagonizó las obras El padre, Los cumpleaños de Irina, La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa, entre otras.

Rosario Martínez formó parte de la obra Doña Ramona, que ganó el Premio Florencio a mejor elenco.

Gustavo Saffores actuó, entre otras obras, en Cuando pases sobre mi tumba. En 2020 debutó como director, con Barbarie de Sergio Blanco.

