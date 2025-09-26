L´Gante suspendió show en el interior de Uruguay y productor acusa "perjuicio millonario"

Cultura

Por Gustavo Descalzi

gustavodescalziok

Este viernes 26 de setiembre estaba programado un show del cantante L´Gante en la ciudad de Tacuarembó, como parte de una corta gira que tenia además, dos conciertos programados, en la ciudad de Artigas y Bella Unión.



El avión privado que estaba previsto que arribara a Salto, no ha llegó y desde la producción del cantante respondieron que no viajarán, y que proponían reprogramar las fechas para más adelante.

Los empresarios están "furiosos" por estos "incumplimientos" porque habían preparado el lugar, comprado y todos los requerimientos que desde la producción de L´Gante se habían exigido.



Uno de los productores comentó, en diálogo con Montevideo Portal: "Me sentí que me tomaban el pelo, porque nosotros hicimos una inversión muy grande para poder confirmar este fin de semana, invirtiendo miles de dólares. Le pagamos al representante y tenemos la documentación que lo avala, hubo que invertir para cumplir con las exigencias, pagar los viáticos por adelantado, contratar el rider, alquilarle instrumentos, sonido y los efectos para el show. Contratamos avión, hotel, seguridad, organización".

"Estoy muy decepcionado, tengo que devolver las entradas, con todo lo que eso implica y el desprestigio. En estos días veremos qué acciones legales vamos a tomar, porque esta actitud unilateral de suspensión que ha realizado el cantante es de una irresponsabilidad enorme. Cero profesionalismo, esta actitud nos ha causado un perjuicio millonario", sentenció.

