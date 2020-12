Kamikaze cierra el año con un nuevo disco, que sale a “rockearla a morir”

Cultura

Que nunca falte el rock and roll

Cómo informábamos en su momento, la banda de hard rock Kamikaze volvió a los escenarios en 2019, luego de dieciséis años. Tuvieron algunas fechas en Montevideo y Rocha, y luego - como a todos - los agarró la pandemia. Lejos de amedrentarlos, el parate obligado les dio ánimo para grabar KAMIKAZE II, el segundo álbum del grupo que consta de diez temas propios y dos versiones.

En este disco hace su debut como nuevo bajista Leo Tomaduz, el resto de la integración es la clásica: Rodrigo Costas en voz, Carlos Lugli en guitarra y Guzmán Vila en batería.

A propósito de la salida del disco, charlamos con su cantante Rodrigo Costas.

¿Cómo se dio la vuelta y salida del disco en este año tan particular?

La pandemia nos ayudó para preparar el disco porque estábamos guardados en casa, no había plazos de tiempo ni horarios para escribir. Las canciones fluyeron y por eso fue muy divertido, pero luego en la producción había que estar más concentrados. Nos había quedado mucha música pendiente, nos habíamos separado muy pronto, nos debíamos otro disco... otras canciones. Volvimos por eso y por las ganas de volver a reírnos juntos.

Algunas canciones tocan el tema de diferentes vicios, ¿cómo creen que será visto en éstos tiempos?

Hoy todo el mundo está permanentemente preocupado por no molestar a nadie. Ahora mismo cualquier cosa que decís es motivo de ofensa o de asesinato en redes sociales. Lo que termina pasando es que nadie dice nada. Todos quieren ser políticamente correctos, por así decirlo. Los letristas somos los peores, nos callamos cada vez más. Yo por ahí no paso. Al final ya no sólo es que caigamos en la censura, sino en la autocensura que es peor aún.

A ver, nosotros venimos de otro rock. Cuando éramos botijas, ¿qué nos atraía?, lo que decía un Bon Scott, un Lemmy. Esos eran los símbolos que te movían y que te hacían formar parte de algo, creer en un estilo de vida que gritaba: "Fuck off".

¿Puede haber alguna letra anacrónica para con la mujer, como objeto sexual?

Son sólo canciones de amor.

¿Cómo se sienten como banda y cómo ves la escena musical?

Que hoy estemos tocando juntos nuevamente es un milagro. Somos cuatro vieja escuela en una ciudad donde hacen festivales de rock sin rock. Hoy el mercado musical es un mundo incomprensible para nosotros. Volvimos y nos encontramos con algunos de nuestros colegas muy llorones, insatisfechos, protestones y malhumorados. Imaginate por qué los Kamikaze estamos alegres y espabilados: tenemos cerca de 50 años y aún nos seguimos colgando una viola una o dos veces por semana y nos encerramos en un sótano durante 3 horas a rockearla a morir como cuando teníamos 16 y el resto nos importa muy poco.

Estamos más cerca del arpa que de la guitarra y eso lo tenemos muy claro.

¿Dónde se consigue el disco?

Por ahora está la edición digital de 10 canciones en todas las plataformas. Más adelante saldrá en CD y vinilo con algún tema extra. Pueden ir reservándolo en nuestras páginas de Facebook e Instagram.