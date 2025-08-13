Juvenil mostró la pensión de San Lorenzo y estallaron los memes: “Mi perro desayuna mejor”

Cultura

Un video subido por un jugador de fútbol juvenil de San Lorenzo estalló en las últimas horas en redes sociales, donde los usuarios criticaron e ironizaron con el alimento que reciben los deportistas en la pensión del ciclón. Además, se cuestionó a las autoridades del equipo de Boedo por el estado de las instalaciones.

El video fue publicado por Jonas Rodríguez, golero generación 2008 de la institución, donde mostró cómo es un día de un deportista de formación.

De todas formas, las críticas no demoraron en llegar por las condiciones en las cuales los jugadores viven.

“¡Un papelón lo que comen! No sé quién fue el que divulgó el video, ¡pero debería darle vergüenza!”, posteó un usuario. “El pibe comió pan en el desayuno, pan en el almuerzo, pan en la merienda y pan en la cena. Prácticamente nada de proteínas, ¡desastre!”, criticó otro.

Además, muchos usuarios aprovecharon la ocasión para hacer memes. “Pan Lorenzo”, colocó uno de ellos.

