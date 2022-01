Jimena Márquez imitó a Graciela Bianchi en la presentación de Queso Magro en el Collazo

Cultura

La murga Queso Magro cerró el pasado domingo la etapa 6 del Concurso Oficial del Carnaval 2022 con su espectáculo “Acartonado”, donde Jimena Márquez se robó los aplausos con su imitación a la senadora por el Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi.

En el cuplé de la senadora, la murga canta que Bianchi fue “la más votada de la lista más votada, del rejunte más votado”, a lo que Márquez responde “coalición se llama”. Además, se hace referencia a los tuit de la senadora, que utiliza asiduamente Twitter y donde ha tenido cruces con políticos.

“Tuitear es su vicio, tuitea contenta. Tuitea a las 10 y a las 4.40. Tuitea de noche y aprieta los dientes. Para mí está tomando la del presidente”, canta la murga y en seguida varios componentes dicen “nooo” para callar a quien dijo esa última frase.

En su imitación, Márquez señaló: “¿Perdón, perrrrdón? Este cuplé está orquestado por el Frente Amplio. Todo el Carnaval está orquestado por el FA. Yo los conozco muy bien a ustedes. Ustedes son los que le cantan la retirada a Tabaré Vázquez”.

Uno de los murguistas le responde “no esos son los Diablos Verdes, Graciela”. Y Márquez replica: “ah, ustedes son los que le cantan la retirada a cualquier cagada, cierto ya me acordé”. “Yo voy a pedir respeto, porque a mí no se me respeta”, aseguró y los tildó a los componentes de “infiltrados, tupamaros y pichones del Boca (Óscar) Andrade”.

Un fragmento del cuplé de Graciela Bianchi para quien no puede verlo pic.twitter.com/5tsbVUIfos — Valentino (@fijateaver) January 31, 2022

Otro momento destacado de la murga es la “carta del presidente”, donde se hace una parodia a la “carta al presidente” que hizo Doña Bastarda en el Carnaval 2020.

Queso Magro: Carta de @LuisLacallePou al Pueblo. Esto sí que no tiene desperdicio, pierdan unos minutos en escucharlo y después me van a agradecer pic.twitter.com/IJ5BRcpGi5 — Carlos Varela ?? (@carlosvarela02) January 30, 2022