Jaime Roos tras cancelar sus shows: "Hubiera pensado que era yo que estaba engualichado".

Una de las grandes noticias del 2020 era el regreso a los escenarios de Jaime Roos. La expectativa era muy alta. Tanta, que muchos meses antes de la realización de los conciertos en agosto el cantante había agotado prácticamente las seis funciones programadas, lo que sugería que se podían agendar nuevos conciertos.



La semana pasada, Hugo Fattoruso dijo a Montevideo Portal que sentía una gran incertidumbre por lo que ocurriría con los shows de Jaime y que incluso se manejaba hacer las funciones con el auditorio a medias.



La incertidumbre se terminó, ya que el propio Jaime Roos confirmó en una entrevista con Andrés Torrón que los shows fueron reprogramados para el 2021. La entrevista no fue para ningún medio y al mismo tiempo para todos. Torrón -periodista, músico y productor-ha trabajado junto a Jaime Roos en los últimos años en la preparación de las reseñas para su Obra Completa y es autor del libro Mediocampo (sobre el disco de Jaime), por lo que fue la natural opción del músico para dar a conocer su decisión, en la primera entrevista que da en cinco años.



"El primer ensayo con los integrantes del coro estaba pautado para el 15 de marzo. Dos días antes aparecieron los primeros casos del virus en el país y hubo que suspenderlo. Ahí mismo empecé a vislumbrar que las cosas se iban a complicar", le contó Roos a Torrón.



"¿Se imaginan ustedes a 2.000 personas sentadas en una sala cerrada a 50 centímetros una de la otra en el mes de agosto?", le preguntaba a sus colaboradores. "Los hechos demostraron que la posibilidad de hacer un concierto con un aforo completo en una sala cerrada en el corto plazo está por fuera de la realidad", aseguró el cantante.



Se decidió reprogramar para abril 2021, con un esquema de funciones exactamente igual al de agosto 2020, y con la posibilidad de devolución de entradas para aquellos que quieran hacerlo.



Una reprogramación para noviembre "hubiera sido temeraria", dijo el músico. "No pudimos subirnos ni al camión, pero prometemos volver enteros al tablado", afirmó.



"Necesitaba poder abordar el tema a fondo en una entrevista, para poder trasmitirle a la gente mi tristeza, mi decepción y enojo por no poder tocar, pero al mismo tiempo decirle que vamos a volver con toda la fuerza", manifestó el músico.



"No quiero hacer de esto un lamento. Se me ocurrió festejar mis 50 años arriba del escenario, celebrar la culminación de la Obra completa. Venía todo tan lindo... Si no hubiera sido porque esta fatalidad le cayó al planeta entero, hubiera pensado que era yo que estaba engualichado. Tenemos todos un bajón tremendo. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que estamos en medio de una calamidad. Me parece una obscenidad deprimirme por el hecho de cancelar un concierto si lo comparo con las situaciones dramáticas que están viviendo millones de personas en el mundo", le narró Jaime a Torrón.



Emociones y algo más



"Me bajé del escenario a mediados del 2015 absolutamente quemado. Realmente dudaba que volviera a presentarme en vivo. Como sé que nunca hay que decir ‘nunca jamás' me callé la boca, pero interiormente tenía grandes dudas de que me volviera la comezón. Pasaron tres años y medio y no se me iba el moretón. Recién a comienzos de 2019 empecé a sentir que tenía ganas de hacer ‘algo'. Estaba en la recta final del proyecto Obra completa. Y las opciones eran dos, muy sencillas: disco nuevo o espectáculo nuevo. Al menos para mí, hacer las dos cosas en simultáneo es imposible. Entonces comencé a reflexionar en cuál de las dos direcciones embarcarme. Presté mucha atención a lo que la gente me trasmitía. El 95 por ciento quería verme en vivo y un 5 por ciento -en el cual está la mayoría de mis amigos- quería un disco nuevo", dijo.



"Debo haber hecho un auto-sicoanálisis de un mes. Había días que me despertaba pensando en que tenía que subirme al escenario y romper todo. Pero al otro día me levantaba y me decía ‘pero yo estoy loco, otra vez a la picadora no' y lo descartaba de plano. Pensé en ir a un sicoanalista pero me di cuenta que sabía lo que me iba a preguntar. Entonces la terapia me la hice yo mismo y finalmente asumí que quería hacer un concierto, y ahí mismo me puse a imaginarlo y planificarlo con una renovada ilusión", agregó.



El músico aseguró que no está en ninguna clase de retiro espiritual y que sigue trabajando al mismo ritmo.

"He trabajado mucho a lo largo de toda mi vida. Y estos cinco años seguí trabajando al mismo ritmo. No paré nunca. Lo que sucedió es que me alejé del mundo del espectáculo y me vine a vivir a La Floresta. Quizás eso dio lugar a esa visión estereotipada de retiro espiritual o año sabático. Lo que hemos buscado a lo largo de todos estos años junto con Andrea, mi mujer, es el crecimiento espiritual. Esto puede sonar como frase de libro de auto-ayuda, pero no es así. Es un crecimiento espiritual criollo nomás. Tratar de alejarnos de las situaciones y las personas dañinas e intentar vivir del lado de la luz en forma permanente. Buscar llevar una vida cotidiana luminosa", confesó.



"Me tomo el atrevimiento de citar a Shakespeare en Rey Lear: uno tiene que tratar de volverse sabio antes que volverse viejo, porque si se da a la inversa estás en el horno. Yo realmente no me doy cuenta, pero soy viejo. En determinado momento y después de hacer tantas barrabasadas en mi vida llegué a la conclusión de que iba a hacer todo lo posible para volverme sabio antes que viejo. No sé si lo logré, solo la gente que me rodea puede decirlo. Lo único que sé es que estoy mucho mejor que hace cinco años. No pasa por tocar o no tocar en vivo, en este caso eso sería una consecuencia y no una causa. Pasa por un cambio radical de vida", manifestó.



La entrevista completa puede leerse en este enlace



CUADRO DE REPROGRAMACIÓN



Jueves 6 de agosto 2020 - Jueves 15 de abril 2021



Viernes 7 de agosto 2020 - Viernes 16 de abril 2021



Sábado 8 de agosto 2020 - Sábado 17 de abril 2021



Domingo 9 de agosto 2020 - Domingo 18 de abril 2021



Martes 11 de agosto 2020 - Martes 20 de abril 2021



Miércoles 12 de agosto 2020 - Miércoles 21 de abril 2021



Para aquellos espectadores que excepcionalmente se encuentren imposibilitados de concurrir al espectáculo en las fechas asignadas, se ofrecen dos opciones:



1) Cambiar de fecha para otra función, en la misma categoría de precio, y habiendo disponibilidad de localidades, enviando un mail a showjaimeroos@am.com.uy con los detalles de la compra y con el asunto "CAMBIO DE FECHA JAIME ROOS"



2) Devolver la entrada y solicitar reembolso

Se establecerá un período de devolución de entradas de 10 días para aquellos compradores que excepcionalmente no puedan asistir a ninguna de las funciones reprogramadas. El procedimiento de devolución podrá ser consultado en la web de Tickantel y en las redes de AM Producciones a partir del 5 de junio.