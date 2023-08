Intimidad pública: sorprenden al rapero Kanye West recibiendo sexo oral en Venecia

El controvertido rapero estadounidense Kanye West (46), quien el año pasado generó rechazo por sus expresiones favorables hacia la persona de Adolf Hitler, es noticia ahora por razones muy diferentes.

El artista, que fuera esposo de Kim Kardashian, se encuentra de paseo por Venecia junto con su actual pareja, la arquitecta australiana Bianca Censori, de 28 años. Ambos se conocieron debido a que ella trabajaba en una de las empresas del músico. Recientemente contrajeron matrimonio de manera simbólica en una ceremonia privada que —según expertos en la materia— carecería de valor legal.

Al igual que West, Censori gusta de generar polémicas a su paso, pero, a diferencia de rapero, ella no lo consigue mediante palabras sino con su atuendo, haciendo gala de una “austeridad indumentaria” que en ocasiones ha rayado el nudismo.

El martes, la pareja fue filmada a bordo de una lancha taxi en la ciudad de las góndolas. En las imágenes, se ve a West con los pantalones desabrochados y a su compañera agachada delante de él. Si bien la cámara no capta la acción de la mujer, en redes sociales las opiniones coincidieron en que su acción no deja demasiado espacio a la imaginación.

En el momento del acto la pareja no estaba sola, ya que en la embarcación también viajaban una segunda mujer y el piloto.

