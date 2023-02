Cultura

Indio Solari anunció su retiro de los escenarios: “Ya no tengo más ganas de seguir”

Carlos Alberto Solari, conocido como Indio Solari, anunció su retiro de los escenarios. En una entrevista con la revista de rock y metal Mariskal Rock, el músico de 73 años aseguró que ya no tiene “más ganas de seguir, de pelear en el escenario”.

Consultado sobre la posibilidad de volver a presentarse junto con Los Fundamentalista del Aire Acondicionado, contestó: “En este momento está entreabierta esa puerta, por mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar. No quiero transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Desgraciadamente para mí, el párkinson va progresando, pero hay que presentarle batalla”.

El artista, que padece la enfermedad de Párkinson hace años, confesó: “Ya no tengo más ganas de seguir, de ser un artista que está peleando en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo”.

Sin embargo, el líder de Los Redondos dijo que continuará haciendo música “y que la toque el que quiera”. “Estoy viendo músicos que interpretan mis temas mejor que yo, entonces me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un ‘conciliare’, y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más”, agregó.