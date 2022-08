Indio Solari anunció show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Uruguay

Noticias

Una de las leyendas del rock argentino anunció a través de su cuenta de Twitter que el 24 de setiembre Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lo acompaña desde 2004, realizará un show en el Velódromo Municipal.

El Indio Solari padece párkinson hace unos años, enfermedad que lo hizo bajarse de los escenarios. “Es una enfermedad muy jodida, muy invalidante”, había declarado el músico argentino en una entrevista para la cadena de radio española Rock FM.

“En general la gran pregunta que me hago es cómo hace...porque todo el todo tiempo jode, estás contracturado. A mí no se me da por temblar, me agarra como una contractura que quedo como un enano de yeso. Pero me imagino y me emociona eso también porque es una de las problemáticas sociales, lo que pasa con un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y no tiene ni kinesiólogo, ni la apomorfina, ni la pileta con agua tibia para hacer su gimnasia de elongación. Debe ser un padecimiento infinitamente mayor y encima creo que en un par de años se lo lleva”, dijo el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Las entradas estarán a la venta a partir de este martes a las 17.00.