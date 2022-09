Guns N’ Roses ya tiene un afiche para su concierto en el Estadio Centenario

Cultura

Nicolás Peruzzo dibuja de todo y con mucha constancia. De forma profesional y de puro gusto. Uno de sus personajes más conocidos es Pancho, el pitbull, y más atrás, la portada de su libro Ranitas: Catarsis & Rock n Roll, ya forma parte de la iconografía de nuestra música popular contemporánea.

También escribió e ilustró la novela gráfica Rincón de la Bolsa y diseñó decenas de portadas para el libros.

Fan del rock de fines de los ochenta y comienzos de los noventa, dibujó a buena parte de sus personajes como Kurt Cobain, Axl Rose y Slash.

Con evidente fanatismo y gran talento, ahora se puso a diseñar posibles afiches para el show que Guns N’ Roses dará en el Estadio Centenerio el domingo 2 de octubre.

Montevideo Portal conversó con el dibujante sobre su más reciente creación.

¿Desde cuándo viene tu fanátismo por Guns N’ Roses?



Creo que a los 11 años, cuando estaba por salir Terminator 2 y escuché la canción que hicieron para la banda de sonora, “You could be mine”. Al poco tiempo me compré un casete de ellos.

¿Cómo se te ocurrió el diseño para este afiche?

Bueno, la banda ha estado haciendo afiches personalizados para cada país, con algo referente al país. Algún edificio o pintura, o algo relacionado con nuestra cultura. Aún no sé cuál harán para acá, pero se me ocurrió que un lugar emblemático era la Torre de los Homenajes del Estadio Centenario.

También hice otros dos que voy subir a mis re

¿Qué expectativas tenés sobre este nuevo show de los Guns?

Ya los vi dos veces en esta etapa de reunión, en 2016 y 2017 en Argentina, y es un show tremendo de casi 3 horas.

A años luz de lo que vimos en aquel recital de 2010, pese a que los años han pasado, y que la voz de Axl Rose no es la que era, la química entre los miembros originales es inigualable.

De hecho, en River 2016 tocó en tres canciones Steven Adler, el baterista original, y el cambio de sonido fue tremendo.

Ahí entendí cómo es que esos tipos fueron capaces de grabar Appetite for Destruction. Es algo que no podés replicar con músicos de sesión contratados como intentó hacer Axl Rose.